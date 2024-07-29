CHP’den 'Mavi Vatan' açıklaması: 'Ömer Çelik'i özür dilemeye davet ediyoruz'

Yayınlanma: 29.07.2024 - 15:10

Güncelleme: 29.07.2024 - 15:43

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcıları Yankı Bağcıoğlu, İlhan Uzgel, Murat Bakan ile İstanbul Milletvekili Namık Tan, “Mavi Vatan” konulu toplantı sonrası Genel Merkez'de açıklamada bulundu.

Yücel, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Denizciliği, Türk'ün büyük ülküsü olarak düünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız" ifadelerini rehber edinen CHP, uluslararası hukuktan doğan haklar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki meşru hak ve menfaatlerinin korunmasının her zaman savunucusu olmuştur. Bizim için Mavi Vatan; Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'deki meşru çıkarlarımızdan bir adım bile geri adım atmamaktır. CHP onlarca yılın emeğine dayanan Mavi Vatan uygulamalarının takipçisidir. Bu kapsamda iktidarın sadece seçim dönemlerinde hatırladığı ve iç politika malzemesi olarak kullandığı Mavi Vatan kavramına yönelik olarak birazdan sizlerle paylaşacağımız önemli tespitleri ve uyarılarımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Onlarca yıllık emeğin ürünü Mavi Vatan kavramının oluşturulmasında tarifsiz katkıları olan emekli amirallerimiz Rusya federasyonu ve Ukrayna savaşından önce Montrö Sözleşmesi konusundaki haklı uyarıları nedeniyle haksızca gözaltına alınmış ve yargılanmış hatta ordu evlerine giriş yasağı konulacak kadar ileri gidilmiştir. Kendilerine büyük bir haksızlık ve vefasızlık yapılmıştır. Dört yıldır Doğu Akdeniz'de araştırma ve sondaj faaliyeti yapılmamaktır. Akdeniz'de faaliyet gösteremeyen araştırma gemilerinin Somali'ye gönderilmesi kararı alınmış, buradan Doğu Akdeniz'de bu çalışmaların yapılmayacağı anlaşılmaktadır. Ege Denizi'nde balıkçılarımıza yönelik Yunanistan'ın sistemli tacizlerine sessiz kalınmaktadır. Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarımızda 3. devletlere ait balıkçı gemilerinin avlanma faaliyetlerine izin verilmektedir. Ege Denizi'ndeki gayri asgari statükodaki adaların silahlandırılması ve egemenliğin tartışmalı ada ve adacıklara Yunanistan tarafından el atılmasına tepki gösterilmemektedir.

Kamuoyundaki yaygın kanaatin aksine Doğu Akdeniz’de halen münhasır ekonomik bölge ilan edilmemiştir. 2019 yılından itibaren yıllık olarak icra edileceği açıklanan Mavi Vatan tatbikatını ismi değiştirilmiştir. Değerli basın mensupları vatan kavramı hamaset malzemesi yapılamaz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi uluslararası hukuktan doğan haklar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin denizlerdeki meşru hak ve menfaatlerinin korunmasının her zaman savunucusu olmuştur ve bizim için mavi vatan Karadeniz Ege denizi ve Akdeniz‘deki meşhur çıkarlarımızdan bir adım bile geri atmamaktır. AKP yetkilileri İstanbul milletvekilimiz Sayın Namık Tan‘ın iktidarın hamaset siyasetini ve tutarsız uygulamalarını eleştirdiği genel kurul konuşması üzerinden polemik yapmaya çalışacaklarına az önce sizlerle paylaştığımız tespitlerle ilgili tutum alsınlar ve açıklama yapsınlar. Bu açıklamadan sonra Sayın Ömer Çelik’i kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi’nden ve kişisel olarak sayın Namık Tan'dan özür dilemeye davet ediyoruz."