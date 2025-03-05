CHP’den MEB’e soru: Cinsel istismardan haberiniz var mı?

Yayınlanma: 05.03.2025 - 16:24

Güncelleme: 05.03.2025 - 16:24

CHP Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığının yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, “Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri Uygur İlim Marifet Vakfı’na bağlı Oku Uygur Bilig Yurdu Etüt Merkezi’nde çocuklarımıza yönelik yaşanan cinsel istismar vakasından haberdar mıdır? Bu konuda Bakanlığınız tarafından açılmış bir soruşturma var mıdır? Var ise sorumluları hakkında ne tür yaptırımlar uygulanmıştır?” diye sordu.

‘ÖRTBAS EDİLMEYE ÇALIŞILDI’

Önergede, Silivri’de bulunan Uygur İlim Marifet Vakfı’na bağlı Oku Uygur Bilig Yurdu Etüt Merkezi’nde 2023 yılında yaşları 4 ile 12 arasında değişen 7 çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu aktarıldı. Önergede ayrıca, “Vakıf yöneticileri tarafından ailelere baskı yapılarak olay örtbas edilmeye çalışılsa da, yaşanan skandal adli birimlere yansımıştır. 9 Ocak 2025 tarihinde Silivri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen üçüncü duruşmada şüpheli Ahmet Kader’in tutukluluğunun devamına karar verilmiştir” bilgileri paylaşılarak şu sorular soruldu:

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri Uygur İlim Marifet Vakfı’na bağlı Oku Uygur Bilig Yurdu Etüt Merkezi’nde çocuklarımıza yönelik yaşanan cinsel istismar vakasından haberdar mıdır? Bu konuda Bakanlığınız tarafından açılmış bir soruşturma var mıdır? Var ise sorumluları hakkında ne tür yaptırımlar uygulanmıştır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istismara uğrayan çocuklarımıza hukuksal-psikolojik-pedagojik destek sağlanmış mıdır?

Soru önergesine konu olan, Uygur İlim Marifet Vakfı’na bağlı bu etüt merkezi hangi tarihte açılmıştır? Milli Eğitim Bakanlığı’nın etüt merkezinin açılışına ilişkin onayı bulunmakta mıdır? Etüt merkezi hala faaliyette midir?

Uygur İlim Marifet Vakfı’na bağlı etüt merkezi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hangi tarihlerde denetlenmiştir?

Uygur İlim Marifet Vakfı’na bağlı etüt merkezinde kaç kişi çalışmaktadır? Çalışanların görevleri ve eğitimleri nedir? Tutuklu Ahmet Kader’in etüt merkezindeki görevi nedir?

Uygur İlim Marifet Vakfı’na bağlı bu etüt merkezinde çalışan öğretmen var mıdır?

‘DAVAYI TAKİP EDECEĞİZ’

Soru önergesi veren Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, CHP olarak duruşmaları takip edeceklerini ve konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

VAKIF VE YURT YÖNETİCİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

2023 Haziran ayında İstanbul Silivri'de Uygur İlim ve Marifet Vakfı'na bağlı Uygur Oku Bilig Yurdu isimli eğitim merkezinin çalışanı Ahmed Kadeer tarafından küçük yaşta 7 Uygur kız çocuğuna cinsel taciz olayı yaşandı. Olayı öğrenen 3 aile, vakıf ve yurt yöneticilerine başvurdu. Vakıf yöneticileri mağdur çocukların ailelerine “sakın şikayette bulunmayın, kendi aramızda halledelim” dedi.

Tacizci Kadeer’in resmi ifadesine göre eğitim merkezi müdürü Habibullah Küseni sanığa, “En az 8 yıl yersin. Hemen buradan kaç” diyerek sanığın kaçmasını sağladı. Vakıf ve Yurt yöneticilerinin sanığı kaçırdığını anlayan aileler adli makamlara giderek suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine aileler, Vakıf mülkü olan oturdukları evlerinden atılmak başta olmak üzere baskı ve tehdit görmeye başladı. Baskı ve tehditlere dayanamayan ailelerden biri başka ülkeye taşındı. 1,5 yıldır tek tutuklu olan taciz sanığının yargılandığı mahkeme Silivri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Mağdur aileler, cinsel istismar olayı yurtta geçtiği için ve sanığı koruyup kolladıkları, kendilerine de baskı ve tehdit uyguladıkları için Vakıf ve Yurt yöneticileri hakkında ayrıca Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundular. Aileler, mahkemeden, bu yöneticiler hakkında yaptıkları suç duyurusunun da davaya birleştirilmesini ve onların da yargılanmasını talep etti. Mahkeme, bu taleple ilgili girişimde bulundu.

İsmi geçen Vakfın sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülerde, çocuklara eğitim merkezinde kamuflaj giydirerek ‘Doğu Türkistan’ bayrağı önünde askeri tören düzenlediği de yansımıştı.