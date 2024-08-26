CHP'den Murat Kurum'a 6 soru: 'Daha da tedirgin edici boyuta geldi...'

Yayınlanma: 26.08.2024 - 16:19

Güncelleme: 26.08.2024 - 16:20

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Burdur Gölü'ndeki tozlaşmayı sordu.

"Burdur Gölü Türkiye’nin en derin göllerinden biri olup, yapı olarak tektonik karakter taşımaktadır" diyen CHP'li vekil; "Burdur Gölü'nün kütlesel olarak en fazla yükseldiği dönem 1971 Burdur Depremi öncesinde tespit edilmiş olup, bu tarihten günümüze kadar yaklaşık yarı yarıya su kaybı yaşanmıştır" ifadelerini kullandı.

Gölün bu seviyeye gerilemesinde meteorolojik olaylar kadar çevreye inşa edilen barajlar, vahşi sulama alanları, bilinçsiz ve ruhsatsız sondajlar ve maden yataklarının su kullanımının etkili olduğunu belirten Akbulut; "Burdur Gölü'nün kapalı havzada bulunması, göl tabanında biriken nikel, krom, çinko gibi ağır metallerin gölün gerilemesiyle birlikte göl tabanında birikmesine neden olmuştur" dedi.

"DAHA DA TEDİRGİN EDİCİ BOYUTA GELDİ"

"Gölün çekilen alanlarında rüzgarla birlikte etkili olan toz fırtınaları bu ağır metalleri kente ve çevre köylere taşımakta, tarım arazileri üzerinde ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" diyen Akbulut, şöyle devam etti:

""Bazı uzmanların görüşlerine göre yıllık 2 bin ton zararlı toz şehre taşınıyor. 50 yıldır gölün bu hale gelmesine sessiz kalan siyasi erk'ler bugün Burdur Gölü'nün "Toz Gölü"ne dönüşmesine yine sessiz kalıyor. Yurttaş sağlığını doğrudan tehdit eden toz fırtınaları kentte bir infial oluşturmuş durumdadır. Bu belirsizlik, yakın geçmişte çevredeki sanayi atıklarının doğrudan göle deşarj edildiğinin kent belleğinde bulunmasıyla daha da tedirgin edici boyuta gelmiştir."

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut yazılı soru önergesinde şu sorulara yer verdi: