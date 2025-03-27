CHP'den RTÜK cezalarına tepki: Duvarları el birliği ile yıkacağız

Yayınlanma: 27.03.2025 - 16:06

Güncelleme: 27.03.2025 - 16:06

RTÜK'ün SÖZCÜ TV, Halk TV, TELE1 ve NOW'a verdiği cezalara CHP'den ilk tepki Seyit Torun'dan geldi.

Torun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Halkımızın 19 Mart başarısız darbe girişimine karşı ortaya koyduğu haklı tepkiyi haberleştirdikleri için RTÜK, Sözcü TV'ye 10 gün kapatma, Halk TV, TELE1ve NOW TV kanallarına ise program durdurma ve para cezaları verilmesine karar verdi.

Bu iktidarın sansür ve karartma kararlarıyla ilk kez karşılaşmıyoruz.

Bu ülkenin cesur yürekleri bugüne kadar nasıl geri adım atmadılarsa bugün de atmayacaklardır. Türkiye'nin etrafına örülmek istenen duvarları el birliği ile yıkacağız!