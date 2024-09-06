CHP’den RTÜK’e tepki: Yetkin kimden

Yayınlanma: 06.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.09.2024 - 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, RTÜK’ün sokak röportajları ve YouTube’u denetlemeye ilişkin bir çalışma hazırlığında olduğunu söyledi. Bulut, “RTÜK, ifade özgürlüğünü kısıtlayacak, vatandaşın eleştiri hakkını elinden alacak bir kanun teklifi hazırlayacak, altına AKP’li milletvekilleri imza atacak, TBMM de bunu görüşecek. Sayın Ebubekir Şahin, Meclis’in düzenlemesi gereken bir alana müdahale etme yetkisini sana kim verdi?” tepkisini gösterdi.

‘AMAÇ YURTTAŞI SUSTURMAK’

İktidarın yeni sistemde yasamanın daha güçlü olacağını savunduğunu anımsatan Bulut, “Güya kanun tekliflerini milletvekilleri hazırlayacaktı? Hiçbiri olmadı. Terörü övmek, kadın, çocuk istismarını özendirmek, gayri ahlaki toplumsal kültürel değerlere, inanç değerlerine saygısızlık etmek zaten yasalarda suç. RTÜK’ün hazırlığını yaptığı yasa teklifinin tek bir amacı var vatandaşı susturmak. TV’ler, radyolar bitti sıra Youtube yayınlarına sansüre ve sokak röportajlarını düzenlemeye geldi” dedi.