CHP'den Sağlık Bakanı'na istifa çağrısı

Yayınlanma: 23.10.2024 - 13:19

Güncelleme: 23.10.2024 - 13:21

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Meclis kürsüsünde yaptığı açıklamada Türkiye’nin sağlık sistemindeki çöküşü gözler önüne serdi. İnfial yaratan "Yenidoğan Çetesi" skandalına dikkat çeken Kış, bu olayın AKP iktidarının sağlık alanındaki başarısız politikalarının bir sonucu olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na istifa çağrısı yapan Kış, "Bu skandal, sağlığın ranta nasıl teslim edildiğini gösteriyor. Halkın sağlığı tehlikede," ifadelerini kullandı.

"BEBEKLER ÜZERİNDEN RANT KAPISI AÇILDI"

Yenidoğan Çetesi skandalında eski Sağlık Bakanı’na ait özel hastanenin "Bebek Dostu Hastane" unvanı almasına sert tepki gösteren Gülcan Kış, bunun halk aklıyla alay etmek olduğunu söyledi. Kış, dönemin İl Sağlık Müdürü ve bugünkü Sağlık Bakanı olan Kemal Memişoğlu'nun baş sorumlu olduğunu belirterek derhal istifaya çağırdı.

Kış, skandalın detaylarına inerek bebekler üzerinden SGK’dan haksız kazanç elde etmek için kurulmuş bir düzen olduğunu belirtti. “SGK'dan 8 bin TL almak için bebekleri hedef alan bu kirli düzen, AKP'nin sağlık sistemini nasıl rant kapısı haline getirdiğinin en somut örneğidir” dedi.

"SAĞLIK ALANI RANT KAPISI DEĞİLDİR"

Sağlık sistemindeki sorunların AKP iktidarı döneminde daha da derinleştiğini belirten Kış, "Sağlık, rant kapısı değildir, halkın en temel hakkıdır. Bu çürümüş düzeni kabul etmiyoruz" diyerek, hükümetin sağlık politikalarında acilen köklü değişiklikler yapılması gerektiğini belirtti.