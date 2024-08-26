CHP’den tarım arazilerinin kiralanması yönetmeliğine dava

Yayınlanma: 26.08.2024 - 16:32

Güncelleme: 26.08.2024 - 16:32

CHP, 'İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmeliğin' iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, dava açtıktan sonra TBMM’de basın açıklaması yaptı.

22 Ağustos 2024 ve 32640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe itiraz ettiğini belirten Alp, "Milli gelirden hakettiği payı alamayan, maliyet fiyatlarının altında açıklanan ürün fiyatları ile üretim yapmaya zorlanan, bu zor şartlar altında üretimini devam ettiremeyen ve bu piyasa koşullarında dünya çiftçisi ile rekabet şartlarının da kaybeden üreticimiz eğer yönetmelik iptal edilmez ise elindeki üretim araçlarından da mahrum kalacaktır. Bu durum zamanla gıdada ve tarımda tekelleşmenin önünü açacaktır” dedi

"ÜRETİCİ İSYANDA, DİRENİŞE ÇAĞRI"

Tüm çiftçilerini bu düzenlemeye karşı direnişe çağıran ve yüksek mahkemenin bu haksızlığa dur diyeceğine inandığını belirten, Alp, şunları kaydetti:

"Bu yönetmelik yolu ile çiftçimizin zaten ipotekli ve hacizli olan arazileri bankalar tarafından önce alacağa mahsuben alınacak sonra da bakanlık eliyle kiraya verilerek bir anlamda arazi bankacılığının yolu açılacaktır.

Yönetmeliğin yarattığı bir diğer endişe ise yandaş vakıf ve derneklere anadolu topraklarını peşkeş çekmenin yasal altyapısını hazırlamasıdır. Dava konusu yönetmeliğe dayanak teşkil eden 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 8/K maddesi uyarınca, hisselilik, parçalılık, mülkiyet itilafı gibi sebeplerle arazinin işlenmesini mümkün olmadığı durumlarda , araziyi tekrar ekonomiye kazandırmak için araziyi fiilen işleyen mirasçı veya hissedara kiralamak amaçlanmışken ve eşya hukukunun temel ilkelerinden olan şuf’a hakkı ile de amaç hissedarları korumak iken yönetmelik ile hissedarlar kiralamada öncelikli gruplar içinde sayılmamış onların yerine tarımsal alanda çalışan vakıf ve dernekler kiralamada öncelikli gruplar olarak sayılmıştır. Bu nedenlerle 'Üretim Planlaması' adı altında yönetmelik ile hayata geçen aslında toprak gaspıdır.”