CHP’den torba teklife şerh

Yayınlanma: 25.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.07.2024 - 04:00

CHP, TBMM’de görüşmeleri devam eden vergiye yönelik düzenlemeler içeren “torba teklife” 104 sayfalık muhalefet şerhi yazdı. Şerhte, en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılırken emeklilerin alım gücünün düştüğüne vurgu yapıldı. Paylaşılan tabloya göre emekli, 10 bin lira aylığı ile 182 kg ayçiçeği yağı alabiliyordu. 12 bin 500 liralık aylıkla ise 162 kilo ayçiçek yağı alabilecek. Alım gücünde 20 kilo azalma var. Teklifle, kamuya getirdiği yük nedeniyle tartışma konusu olan kamu özel işbirliği (KÖİ) projelerini yürüten şirketlerden alınan yüzde 25 kurumlar vergisi oranı, yüzde 30’a çıkarılıyor. Buradan da 557 milyon liralık gelir bekleniyor. Şerhte, KÖİ projeleri ve şehir hastanelerinin üç yılda bütçe üzerinde oluşturacakları yük ise 673.5 milyar lira olarak hesaplanıyor.