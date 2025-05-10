CHP'li Adıgüzel'den Fidan'a suikast tepkisi: 'Biz her gün suikaste uğruyoruz'
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın suikasta uğradığına yönelik açıklamasına CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'den, "Biz ve bu ülke her gün suikasta uğruyoruz. Sen bir gün biz her gün" tepkisi geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir televizyon programında "Biz fiziken de suikaste maruz kaldık, zehirlendik de tedavi de gördük. Onun dışında karakter suikastine sürekli şey kalıyoruz ama bu, kavganın bir parçası. Daha önce söylemedim. Ağır arsenik ve cıva verildim. Bir yerde olmuş, sonra tahlillerde ortaya çıktı. 4-5 sene oluyor" şeklinde konuştu.
Fidan'ın bu sözlerine CHP Ordu milletvekili Mustafa Adıgüzel'den tepki geldi. Sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda Adıgüzel, "Hakan Fidan, MİT Başkanı iken arsenik ve civa ile suikaste uğradığını söylüyor. Peki biz ne yapalım Sn. Fidan? Biz ve bu ülke her gün suikaste uğruyoruz. Siyanürle işletilen altın madenleri nedeniyle sadece arsenik ve civa değil, kurşun, kadmiyum... Sen bir gün biz her gün...!" ifadelerini kullandı.
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