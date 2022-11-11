CHP'li Adıgüzel'den 'ilaç' tepkisi: 'Hastalarımız büyük sıkıntı yaşıyor'

11 Kasım 2022 Cuma, 17:11

Mesleği hekimlik olan Mustafa Adıgüzel, bugün yaptığı açıklamada, bazı kritik ilaçların piyasada bulunamadığını belirterek SGK’nin hayati bazı ilaçları geri ödemeye kapsamına almamasını eleştirdi.

Adıgüzel, konuyu dün TBMM Genel Kurulu’nda da gündeme getirdiğini dile getirerek şunları söyledi:

“Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilaçlarda geri ödeme politikası yüzünden ve bazı ilaçların geri ödemesi olmadığından, insanlar zora giriyor. Mesela çocuk ateş düşürücü ve ağrı kesici şurupları zaman zaman yoka giriyor. Ulaşıldığında da hastalar 40 TL fark ücreti ödemek zorunda kalıyor. Yine çocuk astımında kullanılan bir hava ilacı, şu anda bulunamıyor. Çok hayati bir ilaç. Kalp ritim bozukluklarında ve kalp ameliyatlarında kullanılan Amiodoran isimli ilaca ulaşılamıyor, 6 ay daha bulunamayacağı söyleniyor.

“BİR HASTANIN HASTANEYE YATMASI 9-10 BİN TL'YE MAL OLUYOR”

Pek çok antibiyotiğe ulaşılamıyor. Antibiyotikli göz ve kulak damlalarına ulaşılamıyor. Depresyon ve nöroloji ilaçları bulunamıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geri ödeme kapsamına almadığı ilaçlar var. Mesela Oneptus, kalp yetmezliğinde kullanılan bir ilaç. Hastaların hastaneye yatış oranını büyük oranda düşürüyor. Haftada bir hastaneye gelen hastalar, bu ilaçla aylarca hastaneye gelmeden evde tedavi olabiliyor. Bir hastanın hastaneye yatması 9-10 bin TL'ye mal oluyor. İlaç ise 400-500 TL. İnsan sağlığı ve insan hakları açısından da devlet giderleri açısından da ekonomik. Artık bu tür ilaçları ödeme kapsamına alın.

“HASTALAR BÜYÜK SIKINTI ÇEKİYOR”

Türkiye'de uyuz pandemisi var. İvermektin isimli ilaca Sağlık Bakanlığı 3 yıldır ruhsat vermiyor. Avrupa'dan 80 euroya gelen bir ilaç, ancak hem ruhsat verilmediğinden hem de ödeme kapsamında olmadığından Hindistan'dan 25 TL'ye getirilip eczanelerde 900 TL'ye yasadışı olarak satılıyor. Dirençli uyuzda çok önemli, bu nedenle ödeme kapsamına alınması ve insanların bu şekilde mağdur edilmemesi, yasadışı yollara mecbur bırakılmaması lazım. Bu ve bunun gibi birçok hayati ilaç var. Şu anda Sağlık Bakanlığı’nın, hükümetin, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geri ödeme politikası, sabit döviz kuru uygulamaları ve pek çok ilacın geri ödeme kapsamında olmaması nedeniyle hastalarımız büyük sıkıntı yaşıyor. Bunun bir an önce düzeltilmesi için bir kere daha hatırlatıyoruz.”