CHP'li Adıgüzel'den 'seçmen bilgileri' açıklaması: YSK verilerini kontrol ediyoruz

11 Ağustos 2022 Perşembe, 15:19

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK’de yok” sözlerine açıklıklık getirdi.

Adıgüzel, CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun "Biz YSK’den gelen ham verileri kontrol ediyoruz, il ve ilçe örgütlerimizden gelen bilgilerle bu verilerin tutarlılığını test ediyoruz, elimizdeki bilgilerle zenginleştiriyoruz ve YSK'nin yanlışlarını düzeltiyoruz" yönündeki açıklamalarını doğruladı.

Her seçim döneminde siyasi partilerin YSK'den iki kere bilgi aldığını söyleyen Adıgüzel, bu verileri kontrol ettiklerini belirtti. Bütün çalışmaların yasalara ve hukuka uygun olarak yapıldığını vurgulayan Adıgüzel, AKP'nin seçim kaybetme korkusuyla suyu bulandırdığını söyledi.

YSK'nin paylaştığı verilerle seçim çalışmalarını oluşturduklarını belirten Adıgüzel, "Biz bunlarla da kalmıyoruz. 1 milyon 300 bin üyeyle bu verilerin tekrar seçmen listeleriyle birleştiriyoruz" dedi.

Sorunlu seçmenleri adreslerde tespit ettiklerini, bu verileri de YSK'ya bildirdiklerini söyleyen Adıgüzel, tek amaçlarının seçmen iradesine leke sürülmemesi olduğunu belirtti.

"AKP'Lİ MECLİS ÜYESİNİN EVİ ÇIKTI"

"Hatalar CHP tarafından belirlendi, İçişleri Bakanlığı utansın. İktidar partisinin bize teşekkür etmesi lazım" diyen Adıgüzel, 2019 seçimlerinde yaşanan bir skandalı da ortaya çıkardı.

Adıgüzel, "2019 seçimlerinde Üsküdar'da bir kapı numarasında 40 seçmen olduğunu görünce gittik baktık. AK Parti'li meclis üyesinin evi çıktı" dedi.