CHP'li Ağbaba: Erdoğan'ın asgari ücretlinin geçen yıl aynı oranda aldığı ürünü bu yıl alamadığından haberi yok

10 Ekim 2021 Pazar, 14:12

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, domates, patates, yumurta gibi temel besin fiyatları ve asgari ücreti karşılaştırdı.

Asgari ücretin eylül ayında yaşanan gıda enflasyonu ile aynı oranda artmadığını belirten Ağbaba, şunları kaydetti:

"TEMEL BESİN ÜRÜNLERİNDE YILLIK ARTIŞ ORANI YÜZDE 70'LERİ BULMUŞ"

“Asgari ücret artış oranı ile ürünler arasındaki artış oranı kıyaslandığında, aradaki artış farkı asgari ücrete yansımadığı için asgari ücret, bazı temel besin maddelerinin karşısında değer kaybına uğramaya devam etti.

Bazı temel besin ürünlerindeki bir yıllık artış oranı ise yüzde 70’leri bulmuş oldu. TÜİK madde sepeti ve ortalama madde fiyatları ile madde sepetinde yer alan temel besin ürünlerinin ağırlık oranları esas alındığında; bir asgari ücretli geçen yıla göre aynı oranda domates almak isterse eylül ayı itibariyle asgari ücretin 3 bin 963 TL, yine geçen yıla göre aynı oranda yumurta almak isterse asgari ücretin 3 bin 941 TL olması gerekir. Bu tutar, tavuk etinde 3 bin 917 TL, ayçiçeği yağında ise 3 bin 522 TL’ye yükselmiştir.

Sofradan eksilen ürünler, bir asgari ücretli ailenin yarı aç olarak hayatına sürdürmesine neden olmaktadır.

"ERDOĞAN'IN, ASGARİ ÜCRETLİNİN GEÇEN YIL ALABİLDİĞİ ÜRÜNÜ BU YIL ALAMADIĞINDAN HABERİ YOK"

Fiyatlar çok uygun diyen Erdoğan’a duyurulur. Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi marketinden alışveriş yapıyor ve 'Fiyatlar gayet uygun' diyor. Oysaki yaptığı alışverişte aldığı ürünlerin hiçbiri gündelik temel besin maddeleri arasında yer almıyor. Erdoğan her şeye o kadar yabancılaşmış ki sebzenin, yumurtanın, yağın gündelik temel besin maddeleri arasında yer aldığını dair herhangi bir fikri yok. Fikri olmadığı için de asgari ücretlinin geçen yıl aynı oranda aldığı ürünü bu yıl alamadığından haberi yok.”