CHP’li Ağbaba: 'Çalışanlar yeni bir krizin içine itildi'

19 Eylül 2021 Pazar, 13:29

Ağbaba,’’Salgın nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıldır yüz yüze eğitime ara verilmesi ile okul kantin işletmeleri ve çalışanları adeta açlıkla baş başa kalmıştı. Yüz yüze eğitim tekrar başladı ama geçimlerini okul kantinlerinden sağlayan esnafların sorunları ise bitmedi.1,5 yıldır kapalı olan yaklaşık 30 bin okul kantinlerine şimdi de ürün satış kısıtlaması getirildi. Bir başka deyişle okul kantin işletmecileri ve çalışanları yeni bir krizin içine itildi’’ dedi.

Ağbaba'nın açıklamalarından ayrıntılar şöyle;

Bisküvi okul kantininde yasak, okul karşısındaki zincir marketlerde serbest

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından ülke genelindeki okullara gönderilen tebliğde, okul kantinlerinin birçok ürünü satışı salgın nedeniyle yasaklanmış durumda.

Okul kantinlerinde sadece; 100% tarım gıda ürünü olan meyve suyu, su, ayran ve çubuk kraker satışına izin verilirken, daha önce kantinlerin satmasına izin verilen diğer ürünlerin satışı ise yasaklanmış durumda.

Kantinlerde öğrencilerin en çok satın aldığı; bisküvi, çikolata ve şekerleme çeşitleri, kekler, kola ve diğer gazlı içeceklerin satışına ise izin verilmemektedir.

Okul kantinlerinde satışına izin verilmeyen ürünler, her sokakta olduğu gibi okulların bulunduğu alanlarda da faaliyet gösteren zincir marketlerde ise serbest durumda.

Öğrencilerin kantinlerde alması yasak olan ürünler, hemen okulların karşısında bulunan zincir marketlerde rahatlıkça alınabiliyor ve okullarda tüketilebiliyor.

Ürün yasakları okul kantinlerinin tek tek kapanmasına neden olacaktır.

Okul kantinleri kapalı olduğu bir buçuk yıldan bu yana sadece bir kereye mahsus 3 bin ve 5 bin TL’lik hibelerden yararlandı. Bu süre içerisinde başta okul kantincileri olmak üzere yanlarında çalışanlar ise açlığa terk edildi.

Salgın sürecinde 30 bin okul kantin esnafı, çalışanları ve bakmakla yükümlü olduğu aileleri düşünüldüğünde 150 bine yakın kişi kapanmalardan direk olarak etkilendi.

Ayrıca il milli eğitim müdürlüklerinin okul kantin kiralarının sadece yüzde 50’sinin alınmasını tebliğ ederken, birçok kantin esnafı bu karara okul müdürlüklerinin uymadığını ve kiraların fahiş zam artışlarıyla alındığını defalarca dile getirdiler.

Tüm bu sorunlar devam ederken şimdi de okul kantinlerine getirilen ürün satış yasakları, 1,5 yıldır borca batan ve iflasın eşiğine gelen kantinleri iyiden iyiye batmasına neden olacaktır. Ve bu işletmelerde çalışanların ise ilerleyen günlerde işsiz kalmasına neden olacaktır.

Okul kantinlerinde yasak olan ürünlerin hemen okul karşısında zincir marketlerden alınabiliyor olması ise ayrı bir çelişkidir.

Yıllardır mahallelerde, sokaklarda hatta küçük kasabalarda dahi küçük esnafın neredeyse kanını emen zincir marketler, şimdi de gözünü okul kantinlerine göz dikmiş durumda.

Okul kantinlerinde ürün yasakları tekrardan gözden geçirilmelidir. Gerektiğinde denetimlerinde sıklaştırılması ve gerekli hijyen koşullarının sağlanması ile satışı yasak olan ve öğrencilerin en çok rağbet etiği bu ürünlerin satışı serbest bırakılmalıdır.