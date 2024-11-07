CHP’li Ağbaba’dan Bakan Bak’a olimpiyat tepkisi

Yayınlanma: 07.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.11.2024 - 04:00

TBMM’de önceki gün Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanan 2025 Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi kabul edildi. Görüşmelerde Türkiye’nin 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki “başarısızlığı” gündeme geldi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Gittiniz uçaklarla, yediniz içtiniz geldiniz, bir tane altın madalya alamadınız” dedi. CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ise “Sporun geliştirilmesi ve desteklenmesi kaleminden bütçeye koyduğunuz rakam 35 milyar lira, yani 1 milyar dolar. 1 milyar dolarla devlet kurulur. Siz ‘Sporu geliştireceğiz’ diyorsunuz ama olimpiyatlarda sıfır çekiyorsunuz, bu nasıl bir çelişki? Siz bu ülkenin kaynaklarını çarçur ediyorsunuz” ifadelerini kullandı. Bakan Bak ise “Daha önce hiç final yüzü görmediğimiz branşlarda final yaptık” diyerek “başarısızlığın” üstünü örtmeye çalıştı.