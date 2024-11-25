CHP'li Ahmet Kaya ile fotoğraf çekilen çocuk bozkurt işareti yaptı: 'Bırakın yapsın çocuk'

CHP'li Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile fotoğraf çekilen bir çocuk poz verirken bozkurt işareti yaptı. Çocuğu uyaran kişiye Kaya, "Bırakın yapsın çocuk, Türk'ün sembolüdür Bozkurt" sözleri ile tepki gösterdi.

CHP'li Ahmet Kaya ile fotoğraf çekilen çocuk bozkurt işareti yaptı: 'Bırakın yapsın çocuk'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2024 - 20:03

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı.

Videoda, Kaya ile fotoğraf çekilmek isteyen bir çocuğun 'bozkurt' işareti yaptığı, yurttaşlardan birinin de çocuğu uyarıda bulunduğu görüldü.

Bunun üzerine Ahmet Kaya, bozkurt işareti nedeni ile çocuğu uyaran kişiye, “Bırakın yapsın çocuk! Türk’ün sembolüdür Bozkurt, siyasi değil Büyük Türk milletinin sembolüdür" sözleri ile yanıt verdi.

Kaya'nın yanıtının ardından bozkurt işareti ile yeniden poz verildi.


Etiketler: #Ahmet Kaya #Ortahisar #BOZKURT

İlgili Haberler

İsmail Küçükkaya canlı yayında 'bozkurt' işareti yaptı

İsmail Küçükkaya canlı yayında 'bozkurt' işareti yaptı
Bolu'ya Merih Demiral'ın 'Bozkurt' işareti yapan heykeli dikildi!

Bolu'ya Merih Demiral'ın 'Bozkurt' işareti yapan heykeli dikildi!
'Bozkurt' heykeline veto: 'Bir partinin işaretini benimsemek zorunda değiliz'

'Bozkurt' heykeline veto: 'Bir partinin işaretini benimsemek zorunda değiliz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler