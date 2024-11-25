CHP'li Ahmet Kaya ile fotoğraf çekilen çocuk bozkurt işareti yaptı: 'Bırakın yapsın çocuk'

Yayınlanma: 25.11.2024 - 20:03

Güncelleme: 25.11.2024 - 20:08

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı.

Videoda, Kaya ile fotoğraf çekilmek isteyen bir çocuğun 'bozkurt' işareti yaptığı, yurttaşlardan birinin de çocuğu uyarıda bulunduğu görüldü.

Bunun üzerine Ahmet Kaya, bozkurt işareti nedeni ile çocuğu uyaran kişiye, “Bırakın yapsın çocuk! Türk’ün sembolüdür Bozkurt, siyasi değil Büyük Türk milletinin sembolüdür" sözleri ile yanıt verdi.

Kaya'nın yanıtının ardından bozkurt işareti ile yeniden poz verildi.