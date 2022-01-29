CHP'li Ahmet Kaya, Saray'ın önünden paylaştı: 'Gece saat 02.15...'

29 Ocak 2022 Cumartesi, 14:18

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, gece saat 02.15’te Ankara’da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin yakınlarında açıklama yaptı.

Kaya, paylaştığı videoda şunları söyledi:

“Şu an gece saat 02:15. Havaalanından evime doğru giderken, Saray’ın; Sayın Cumhurbaşkanının ve AKP yetkililerinin ifadesiyle Külliye’nin önünden geçerken bir durum dikkatimi çekti. Bakın hemen arkamda Saray görünüyor ve Saray’ın ışıkları gecenin bu saatinde tamamen yanık durumda. Işıl ışıl her taraf.

Trabzon’daydım Trabzon’dan geliyorum. Sokakta, ilçelerde, esnaf gezilerinde gördüğüm hemşehrilerim elektrik faturalarını bana gösterip isyan ettiler. Esnafın dükkanına girdim. Esnaf elektrik pahalılığı nedeniyle, o yüksek faturalar nedeniyle dükkanda karanlık içinde oturuyor. Birçok esnaf buzdolabını kapatmış, birçok esnaf buz gibi dükkanda oturuyordu. Niye? Yüksek elektrik faturaları nedeniyle.

“BU KADAR IŞIK SABAHA KADAR NEDEN YANIYOR?”

O esnaf tasarruf yapmak için bu tedbirleri alırken, ülkeyi yönetenler işte burada şatafatın, lüksün, sefanın içinde ışıl ışıl saraylarda oturmaya devam ediyor.

Arsin Organize Sanayi Bölgemize gittim. Orada üç gündür üretim durmuş durumda. Üretim bu ülkenin olmazsa olması. Organize Sanayi Bölgeleri’nde üretim durmuş ama Saray’ın ışıkları sabaha kadar yanıyor. Bu kadar ışık sabaha kadar neden yanıyor?

Hatırlayalım, ne demişlerdi? ‘İtibardan tasarruf olmaz’ demişlerdi. Evet onlar itibardan tasarruf etmiyor belki ama yoksul insanlar, geçim derdindeki insanlar, geçinemeyen insanlar evlerinde televizyon ışığıyla oturuyor. Ama Saray’da yaşayanlar itibardan tasarruf olmaz diyor ve Saray’ın ışıkları işte gördüğünüz gibi sabahlara kadar böyle yanıyor maalesef.