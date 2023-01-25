CHP'li Ahmet Kaya'dan araç muayene ücreti tepkisi: Bu bir zulümdür, düpedüz soygundur

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 21:08

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 21:08

CHP'li Ahmet Kaya ayrıca, özelleştirme kapsamında 2007 yılında iki yabancı ortaklı konsorsiyum tarafından 20 yıllık işletme hakkı tanınan araç muayene istasyonlarının yaklaşık 700 milyon dolar olan bir yıllık kazancının, 522 milyon dolar olan özelleştirme bedelini geçtiğine dikkat çekti.

(Ahmet Kaya)

Ahmet Kaya, TBMM Genel Kurulu’nda İYİ Parti grubunun “araç muayene ücretlerindeki artışların araştırılması” ile ilgili önergesi üzerine yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Yüzde 122,9 nispetindeki bir rakamı artış olarak nitelemek ne kadar doğru, ne kadar insaflı bir yaklaşım? Açıkçası, ben bunu bir artış değil, bir rezalet olarak; vatandaşa, millete bir zulüm olarak değerlendiriyorum. Ülkede bugün devletin resmî kurumunun açıkladığı enflasyon rakamı yüzde 65,27 iken, bu ülkenin emeklisine, bu ülkenin memuruna yüzde 30 zammı büyük bir zam olarak, bir lütuf olarak iktidar millete sunarken, asgari ücrete yüzde 54 nispetinde yapılan zammı büyük artış olarak millete takdim eden bu iktidarın, araç muayene ücretlerine yüzde 122,9 nispetinde zam yapması ne akılla ne vicdanla ne matematikle izah edilebilir değildir.”

"20 YILLIK ÖZELLEŞTİRME BEDELİ 1 YILDA ÇIKTI"

AKP iktidarından önce hatta 2005 yılına kadar araç muayene hizmetleri Karayolları Genel Müdürlüğü eliyle yapılıyordu. AKP iktidarı ‘babalar gibi satarız’ anlayışının bir yansıması olarak araç muayene istasyonlarımızı da 2005 yılında özelleştirdi. Alman ve İngiliz firmalarıyla içlerinde Doğuş Holding’in de olduğu bir konsorsiyumla 20 yıllık, 613 milyon 500 bin dolara bir anlaşma imzalandı, sonrasında bu fiyat pahalı geldi, yüzde 10'luk bir indirim yapılarak bu fiyat 552 milyon 150 bin dolara indirildi. Sadece bu yıl hesabını yaptık -yaklaşık olarak söylüyorum- 12 milyon 400 bin aracın muayene edileceği bilgisi var. Yüzde 122,9 nispetinde bir artış, bu yılki araç muayene ücret rakamlarına yansıtıldığı zaman ne kadar bir para toplanacak diye baktık, yaklaşık 14 milyar lira gibi bir paranın bu yıl için araç muayene ücretlerinden toplanacağını, Dolar kuruna böldüğümüz zaman yaklaşık 700 milyon dolar gibi bir gelir elde edileceğini gördük. Ne kadara özelleştirmiştik? 552 milyon dolara. Düşünebiliyor musunuz, sadece bu yıl yaklaşık 700 milyon dolar gibi bir rakam gelir elde edilecek araç muayene istasyonlarından ama biz bu güzide kurumumuzu bir tekel oluşturarak piyasadaki rekabeti ortadan kaldırma pahasına 522 milyon dolara ağırlıklı yabancılara resmen peşkeş çekmişiz.

"TEK BİR CIVATA SIKMADAN BİN 130 LİRA ALIYORLAR"

Ortada düpedüz bir soygun var. Vatandaşın ödeyemeyeceği bir yükü, bir külfeti vatandaşın sırtına yüklemişiz, buna seyirci kalmamalıyız. Yani ‘Bu araç muayene istasyonlarını özelleştirdik, bu özel bir şirket buna bir şey yapamayız.’ demememiz lazım ve vatandaşa yüklenen bu aşırı yükün karşısında hep birlikte durup bu rakamların indirilmesine yardımcı olmamız lazım. Bakın, araç muayene istasyonlarında yapılan muayenelerin işlem süresi yer yer değişiklikler gösterse de ortalama on-on beş dakikalık bir zaman. Bunun karşılığında arkadaşlar, 2023 yılında otomobil, minibüs ve kamyonetlerden alınacak ücret 1.130 lira, bir cıvata sıkmadan, hiçbir hizmet vermeden bir araçtan 1.130 lira alacağız. Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadardı? Bin lira. Yani bayram ikramiyesiyle emekli araç muayene ücretini ödeyemez hâle gelmiştir. Dolayısıyla, ‘bu zulme hep birlikte son vermemiz gerekiyor’ diyorum.”