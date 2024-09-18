CHP’li Akay, bakanın rakamları karıştırdığını söyledi

Yayınlanma: 18.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.09.2024 - 10:07

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın “Faturanın 600 lirasını devlet karşılıyor” sözlerine tepki gösterdi. Yaptığı hesaplamaları paylaşan Akay, “Sayın Bakan’ın rakamları karıştırdığı ortadadır. Devletin verdiği sosyal yardımları bir lütuf olarak gören AKP iktidarı, verdiği yardımları vatandaşın cebinden almakla kalmamış, vergi artışlarıyla vatandaşın faturasını daha da kabartmış. Veren el, alan eli adeta kırmış” ifadelerini kullandı.

'AKP İKTİDARI FATURAYI VATANDAŞA YÜKLEDİ'

BOTAŞ’ın silinen borçlarına dikkat çeken Akay, “Seçim dönemlerinde BOTAŞ’ın kasasını borçla dolduran AKP iktidarı, seçim sonrasında sildiği borçlarla faturayı vatandaşa yükledi. Bedava doğalgaz naralarıyla vatandaşın sırtına 232 milyar lira yükleyen AKP iktidarı bununla da yetinmemiş, yanlış politikalarının tüm faturasını aslında vatandaş yansıtmış. AKP iktidarı, TBMM’ye getirdiği torba kanunlarla BOTAŞ’ın 2021 ve 2022 yıllarında 155.9 milyar lira, Temmuz 2024’te 232.6 milyar lira olmak üzere toplam 388.5 milyar liralık borcu silindi” dedi.

'NASIL AÇIKLAYACAKSINIZ?'

Doğalgaz faturasından alınan vergi oranındaki artışa da değinen Akay, “Yaptığımız hesaplamaya göre 2018 yılından bu yana, doğalgaz faturalarındaki vergi artışı yüzde 345. Haziran 2018’de doğalgaz faturalarına yansıtılan ÖTV 0.023 lira, KDV 0.010 lirayken Temmuz 2024’de ÖTV 0.112 liraya, KDV ise 0.035 liraya yükseldi. Son 6 yılda doğal gaz faturasındaki ÖTV yüzde 386, KDV ise yüzde 250 oranında artarken doğal gaz faturasındaki toplam vergi oranı ise yüzde 345 oranında arttığı görüldü. 600 lira hesabı yapan Sayın Bakan’a soruyoruz: faturadaki bu vergi artışını nasıl açıklayacaksınız” diye konuştu.