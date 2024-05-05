CHP'li Akdoğan: ‘İddianame olmuş örtbasname’

Yayınlanma: 05.05.2024 - 17:55

Güncelleme: 05.05.2024 - 17:55

Ankara Başsavcılığı, 30 Aralık 2022’de Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmasını tamamladı. Başsavcılık, “tasarlayarak öldürme” suçundan 22 kişi hakkında iddianame düzenledi. Hazırlanması 1 yıl 4 ay süren iddianame, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamenin hazırlanmasının uzun sürmesi ise kamuoyunda yankı uyandırdı. Söz konusu iddianameye ilişkin CHP Ankara Milletvekili Avukat Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından videolu açıklama paylaştı. Akdoğan, “Sinan Ateş’in eşinin ifadeleri, iddianameye dahi sokulmamış. Bir gizli el, suikastin asıl faillerini örtbas etmeye çalışmış. İddianame, olmuş örtbasname” dedi.

'GERÇEK SAİKİ DOSYAYA GİRMEMİŞ'

Akdoğan, dava kapsamında 22 şüpheli olduğunu vurgulayarak “Olayın başından beri tartışılan siyasi uzantısı ve gerçek saiki dosyaya girmemiş. Adeta görmezden gelinmiş. İddianamede Sinan Ateş’in kim olduğu ve neden suikaste kurban gittiğine dahi yer verilmemiş. Birisi adeta bu suikasti nasıl mahalle arasında işlenmiş sıradan bir cinayete çeviririm diye çalışmış” ifadelerini kullandı. Bu davanın peşini bırakmayacaklarını da belirten Akdoğan, “Çünkü bu ülkede hakkı, hukuku çiğnenen her kim olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun biz hak hukuk adalet arayışında onun yanında olacağız” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de, Ankara Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçi Eray Özyağcı, eylemi organize eden Doğukan Çep, eski Ülkü Ocakları yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Avukat Serdar Öktem ile üç polisin de bulunduğu 22 kişi tutuklanmıştı.