CHP’li Akdoğan son dönemde artan baskılara ilişkin Cumhuriyet’e konuştu: ‘İktidar, muhalefet için sarsılmaz bir zemin oluşturdu’

Yayınlanma: 30.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 30.03.2025 - 20:42

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, son dönemde yaşanan hukuksuzluklara ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Akdoğan, “İçeride, iktidara karşı Ekrem İmamoğlu’na seçim kazandırma örgütü tutuluyor. Ekrem İmamoğlu’nu merkeze koymuşlar, etrafındaki isimleri bulmuşlar, teker teker toplamışlar” ifadelerini kullandı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İBB görevlilerinin ve ilçe belediye başkanlarının tutuklanması ile başlayan süreç Türkiye ve dünyada tepki eylemlerine neden oldu. Olaylara tepki gösteren üniversite öğrencileri ile eylemleri haberleştiren basın emekçileri de gözaltına alındı ve tutuklandı. Bu çerçevede Türkiye’de son dönemde artan baskıları ve hukuksuzlukları CHP Ankara Milletvekili ve Hukukçu Umut Akdoğan ile konuştuk. Akdoğan, konunun artık hukukla yorumlanabilecek bir yanı olmadığını belirtti.

‘15 MİLYONA BEŞİKTAŞ’TA DAİRE ALINMIYOR’

Ekrem İmamoğlu’nun emniyette verdiği 121 sayfalık ifadeyi okuduğunu söyleyen Akdoğan, “120 sayfanın her bir sayfasını geçtiğimde, ‘Demek ki iddialar bundan sonra başlayacak’ dedim. 121. sayfaya geldim, bir şey göremedim. Daha sonra İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe’nin ifadesini okudum. Kendisine yedi soru soruluyor. İlk altısında iddia ettikleri olay tarihinde Buğra Bey, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin genel sekreteri... İzmir’de görev yapan birine İstanbul’da olduğunu iddia ettikleri şeyi soruyorlar. Ekrem İmamoğlu başkanlığında bir organize suç örgütü olduğunu iddia ediyorlar. Amaç ekonomik çıkar sağlamak. Yedi kişinin banka kasalarını açıyorlar, toplam 15 milyon TL para çıkıyor. Bu nasıl bir örgüt ki; yedi kişi bir araya geliyor, Beşiktaş’ta 3+1 daire alamıyor” diye konuştu.

‘REKLAM İŞİ ALAMAYAN ONGUN’UN İSMİNİ VERMİŞ’

Murat Çalık’ın (Görevden alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı) ifadesinde ayrıca dehşete düştüğünü ifade eden Akdoğan, “Bir şeyler uydurmaya gerek bile duymamışlar. Anlaşılan o ki; belediyeden reklam, tanıtım işi almak isteyip, alamayan çok kişi olmuş. Hepsi Murat Ongun (İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı) ismini vermişler. Çoğu isim hakkında gizli tanık ve HTS kaydı bile yok. Resul Emrah Şahan, (Yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı) Mahir Polat ve (İBB Genel Sekreter Yardımcısı) Mehmet Ali Çalışkan (Reform Enstitüsü Direktörü) hakkında ortaya atılan iddialar da tam bir zırva. (Kent uzlaşısı kampasında) ‘Nasıl olur da, siz bir Karadenizli’ye, Kürtlerden oy aldırıp İstanbul’da seçim kazandırırsınız?’ diye soruyorlar. Sonuçta Rıza Akpolat (Görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı) ve Ahmet Özer de (Yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı) dahil olmak üzere içeride, iktidara karşı Ekrem İmamoğlu‘na seçim kazandırma örgütü tutuluyor. Ekrem İmamoğlu’nu merkeze koymuşlar, etrafındaki isimleri bulmuşlar, teker teker toplamışlar. Öngörüm o ki; haziran veya temmuz ayında yapacakları işi ön seçim nedeniyle erkene almışlar ve ellerine yüzlerine bulaştırmışlar” dedi.

‘İKTİDAR CHP VE TOPLUMSAL MUHALEFETİN ARASINDAKİ BOŞLUĞU KAPATTI’

İktidarın muhalefet için sarsılmaz bir zemin oluşturduğuna vurgu yapan Akdoğan, “Bilenler bilir. Bir beton iyi olsun istiyorsanız, harcını iyi kardıktan sonra o harç arasında boşluklar kalmasın diye titreşimden yararlanırsınız. Çeşitli yöntemlerle sararsınız ki, beton iyi olsun. İşte iktidar harcı çok kuvvetli olan CHP ve toplumsal muhalefeti sarsarak aslında içimizdeki boşlukları kapattı. Yine bilenler bilir ki, bir beton sağlam olsun isteniyorsa mutlaka içine demir koymak gerekir. İşte sokaktaki toplumsal muhalefet, tam dört nesil, sokağa çıkarak bu demirleri koydu. Dört nesilden kastım nedir? 100 yaşındaki insan da ön seçimde gitti oy kullandı, beş yaşındaki çocuklar da boyama kalemleri ile Ekrem başkana mesajlar yolladı. Bu iki kuşağın arasındaki diğer iki kuşak da tüm görevler ile birlikte sokak dinamiğini ayakta tuttular. Bugün itibarıyla 301 genç arkadaşımız cezaevinde. Unutulmaması gerekir ki; bir tarih yazılırken onlara düşmüş olan bu görev, bu memleketin geleceği için bugün parlamentoda görev yapan bir milletvekilinin görevinden çok daha önemlidir” ifadelerini kullandı.

‘ÖZEL, BÜYÜK DİRENİŞE ÖNCÜLÜK ETTİ’

CHP lideri Özgür Özel’in, Türkiye siyasal tarihinin en büyük direnişlerinden birine öncülük ettiğini söyleyen Akdoğan, “Sayın Ekrem İmamoğlu ile aralarında sarsılmaz güçlü bağlar var. Bu yek vücut olma hali yol haritamızın en önemli bayrak direğidir. Bundan sonra her hafta bir ilde, her çarşamba günü İstanbul’un bir ilçesinde, bir miting düzenleyeceğiz. Aynı zamanda başlattığımız imza kampanyasıyla en az 28 milyon imzayı kamuoyunun önüne getireceğiz. Burada 28 milyon dememizin nedeni şudur: Erdoğan en son seçimde 27 milyon küsür oy almıştı. Bunu aşarak bir güvensizlik oylamasını, belgeli olarak sonuçlandırmak istiyoruz” dedi.