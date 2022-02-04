CHP'li Akkuş'tan 'Adalet Anıtı' tepkisi: 'Samsun'dan sonra ikinci alçak saldırı'

04 Şubat 2022 Cuma, 12:20

İlçe merkezindeki Adalet Meydanı'nda bulunan anıtın gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldığını görenler, itfaiyeye haber verdi. Anıtı saran alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Saldırının ardından Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

"CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, anıtta incelemede bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, anıtın kundaklandığını söyledi.

İtfaiyenin alevleri kısa sürede söndürdüğünü belirten Becan, "Emniyet Müdürlüğümüz ile dirsek temasındayız. İki kişi gözaltına, üçüncü bir şüpheliden de bahsediliyor. Uzunköprü Belediyesi olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bir an önce faillerin açığa çıkmasını istiyoruz" dedi.

CHP'DEN SERT TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. "Samsun'daki rezaletten cesaret alan birisinin münferit saldırısı mı?" diye soran CHP'li Akkuş, şöyle devam etti:

"Samsun'dan sonra ikinci alçak saldırı Edirne Uzunköprü'de #AdaletAnıtı'na yapıldı. Cumhuriyetin sembollerine yönelik vandalizm kabul edilemez. Bu olay Samsun'daki rezaletten cesaret alan birisinin münferit saldırısı mı? Yoksa birileri organize bir provokasyonun mu peşinde?"