Samsun'daki Atatürk Anıtı'na saldırı Türkiye'yi ayağa kaldırdı: Siyasi ve ünlü isimlerden art arda tepkiler

Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadeleyi başlatmak için Samsun'a ayak bastığı noktaya konulan anıta düzenlenen 'urganlı' saldırı, Türkiye'nin gündemine oturdu. Halk yoksullukla, ekonomik krizle, elektrik faturalarıyla, medya ise iktidar baskısıyla boğuşurken, Samsun gibi önemli bir şehirde Atatürk Anıtı'nın hedef alınmasına yurttaşlardan, sanat dünyasından, siyasilerden tepki yağdı.

cumhuriyet.com.tr
04 Şubat 2022 Cuma, 12:00
Samsun'daki Atatürk Anıtı'na saldırı Türkiye'yi ayağa kaldırdı: Siyasi ve ünlü isimlerden art arda tepkiler
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Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı, 2 kişinin saldırısına uğradı. Atatürk Anıtı'nın bulunduğu park alanına araçla giren saldırganlar, halat bağlayarak anıtı yıkmaya çalıştı. Kısa süre içinde yakalanan ve gözaltına alınan saldırganlar B.F. ve kuzeni C.F., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Kuzenler hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

Söz konusu olayın basına yansımasının ardından Samsun'da yurttaşlar, gece boyunca Atatürk Anıtı'nın önünde nöbet tuttu. Anıt çevresinde insan zinciri oluşturuldu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Anıta yapılan saygısızlığa sosyal medyada da tepkiler gecikmedi. Aralarında siyasi ve ünlü isimlerin de olduğu binlerce kişi, Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıya tepki gösterdi. Twitter'da #Samsun ve #OnurAnıtı etiketleri, Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti.

İşte çirkin saldırıya gelen tepkilerden bazıları...

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU

ADD SAMSUN ŞUBE BAŞKANI IŞIK ÖZKEFELİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU

İYİ PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI BUĞRA KAVUNCU

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OĞUZ KAAN SALICI

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ TUNCAY ÖZKAN

İZMİT BELEDİYE BAŞKANI FATMA KAPLAN HÜRRİYET

ADD GENEL BAŞKANI HÜSNÜ BOZKURT

SUNAY AKIN

YEKTA KOPAN

ŞARKICI GÖKHAN ÖZOĞUZ

KOMEDYEN ŞAHAN GÖKBAKAR


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