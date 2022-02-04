Samsun'daki Atatürk Anıtı'na saldırı Türkiye'yi ayağa kaldırdı: Siyasi ve ünlü isimlerden art arda tepkiler
Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadeleyi başlatmak için Samsun'a ayak bastığı noktaya konulan anıta düzenlenen 'urganlı' saldırı, Türkiye'nin gündemine oturdu. Halk yoksullukla, ekonomik krizle, elektrik faturalarıyla, medya ise iktidar baskısıyla boğuşurken, Samsun gibi önemli bir şehirde Atatürk Anıtı'nın hedef alınmasına yurttaşlardan, sanat dünyasından, siyasilerden tepki yağdı.
Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı, 2 kişinin saldırısına uğradı. Atatürk Anıtı'nın bulunduğu park alanına araçla giren saldırganlar, halat bağlayarak anıtı yıkmaya çalıştı. Kısa süre içinde yakalanan ve gözaltına alınan saldırganlar B.F. ve kuzeni C.F., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Kuzenler hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.
Söz konusu olayın basına yansımasının ardından Samsun'da yurttaşlar, gece boyunca Atatürk Anıtı'nın önünde nöbet tuttu. Anıt çevresinde insan zinciri oluşturuldu.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Anıta yapılan saygısızlığa sosyal medyada da tepkiler gecikmedi. Aralarında siyasi ve ünlü isimlerin de olduğu binlerce kişi, Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıya tepki gösterdi. Twitter'da #Samsun ve #OnurAnıtı etiketleri, Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti.
İşte çirkin saldırıya gelen tepkilerden bazıları...
İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU
#Samsun pic.twitter.com/ru5gE1Bogw— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 3, 2022
ADD SAMSUN ŞUBE BAŞKANI IŞIK ÖZKEFELİ
Anıtın çevresinde Sevgi Çemberi oluşturduk!— Işık Özkefeli (@isik_ozkefeli) February 3, 2022
Mustafa Kemal’in Askerleriyiz! #Samsun #OnurAnıtı @SAMSUNADD @addsamsungenclk pic.twitter.com/iLqs6KPkdr
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU
Sonsuza dek izindeyiz Ata’m. #Samsun pic.twitter.com/89raFKLnCk— Özlem ÇERÇİOĞLU (@OZLEM_CERCIOGLU) February 4, 2022
İYİ PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI BUĞRA KAVUNCU
Ona uzattığınız her el, bizi birbirimize daha çok kenetleyecektir! #Samsun pic.twitter.com/C1Ft27Fe41— Buğra Kavuncu (@SBugraKavuncu) February 3, 2022
CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OĞUZ KAAN SALICI
Samsun'daki Atatürk anıtına yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Onur Anıtı olarak bilinen bu anıt sadece Samsun için değil ülkemiz için, verdiğimiz kurtuluş mücadelesi için ve hepimiz için büyük önemdedir. pic.twitter.com/LpV4AIt9CC— Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) February 3, 2022
CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ TUNCAY ÖZKAN
Samsun provokasyonu bizi bölemez, Türkiye'de hiç kimse Atatürk'le kavga etmez. Atatürk hepimizin ortak değeri. Onun üzerinden provokasyonla bizi bölmeye, ayrıştırmaya çalışanlara inat onun gösterdiği hedefte bir olacağız, beraber olacağız, kucaklaşacağız. Asla ayrışmayacağız! pic.twitter.com/bZDzY7iD1b— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) February 3, 2022
İZMİT BELEDİYE BAŞKANI FATMA KAPLAN HÜRRİYET
Sevgi dediğin... İlelebet... #Samsun ? pic.twitter.com/QmOij8X60v— Fatma Kaplan Hürriyet (@fatmakaplan) February 3, 2022
ADD GENEL BAŞKANI HÜSNÜ BOZKURT
Menfur saldırının kiralık faillerine ve azmettiricilerine şamar gibi yanıt!— Hüsnü Bozkurt (@HsnBozkurt) February 3, 2022
ONUR ANITI önünde saygı nöbeti.
Samsun ayakta??????????@add_genelmerkez pic.twitter.com/GloqQj9Uc7
SUNAY AKIN
“Benim heykellerim de benimle kımıldar”— Sunay Akın (@SunayAkin) February 3, 2022
Özdemir Asaf#GaziMustafaKemalAtatürk #Samsun #Krippel pic.twitter.com/jzaVfaTP81
YEKTA KOPAN
7-8 yaşlarındayım. Samsun’da Atatürk Heykelinin önünde…— Yekta Kopan (@yektakopan) February 4, 2022
Şu çocuktaki özgürlük, adalet, eşitlik, Cumhuriyet, aydınlık gelecek, kardeşlik duygusunu, Atatürk’ün yolunda ilerleme kararlılığını heykellere, anıtlara, sembollere saldırmakla yıkamazsınız.#samsun pic.twitter.com/wD1Z82Slr6
ŞARKICI GÖKHAN ÖZOĞUZ
Duyulmaz boş laflar— Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) February 3, 2022
Hakikat sürer hükmünü
Kim ne derse desin
Zafer Doğduğu gündü#Samsun pic.twitter.com/E43cqY8c9T
KOMEDYEN ŞAHAN GÖKBAKAR
Atatürk heykeline yapılan saldırı ne ilk ne de son olacak.Malesef ülkemizde bu tür rahatsız insanlar var. Insallah yargılanırlar. Ancak toplumun üzerinde dindarlar Atatürk'e düşman veya tam tersi şekilde bir ayrıma gidilmemeli. Tek ayrım "iyi insan" ve "kötü insan" olmalı.— Şahan Gökbakar (@sgokbakar) February 3, 2022
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