Samsun'daki Atatürk Anıtı'na saldırı Türkiye'yi ayağa kaldırdı: Siyasi ve ünlü isimlerden art arda tepkiler

04 Şubat 2022 Cuma, 12:00

Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı, 2 kişinin saldırısına uğradı. Atatürk Anıtı'nın bulunduğu park alanına araçla giren saldırganlar, halat bağlayarak anıtı yıkmaya çalıştı. Kısa süre içinde yakalanan ve gözaltına alınan saldırganlar B.F. ve kuzeni C.F., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Kuzenler hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

Söz konusu olayın basına yansımasının ardından Samsun'da yurttaşlar, gece boyunca Atatürk Anıtı'nın önünde nöbet tuttu. Anıt çevresinde insan zinciri oluşturuldu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Anıta yapılan saygısızlığa sosyal medyada da tepkiler gecikmedi. Aralarında siyasi ve ünlü isimlerin de olduğu binlerce kişi, Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıya tepki gösterdi. Twitter'da #Samsun ve #OnurAnıtı etiketleri, Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti.

İşte çirkin saldırıya gelen tepkilerden bazıları...

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU

ADD SAMSUN ŞUBE BAŞKANI IŞIK ÖZKEFELİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU

İYİ PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI BUĞRA KAVUNCU

Ona uzattığınız her el, bizi birbirimize daha çok kenetleyecektir! #Samsun pic.twitter.com/C1Ft27Fe41 — Buğra Kavuncu (@SBugraKavuncu) February 3, 2022

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OĞUZ KAAN SALICI

Samsun'daki Atatürk anıtına yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Onur Anıtı olarak bilinen bu anıt sadece Samsun için değil ülkemiz için, verdiğimiz kurtuluş mücadelesi için ve hepimiz için büyük önemdedir. pic.twitter.com/LpV4AIt9CC — Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) February 3, 2022

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ TUNCAY ÖZKAN

Samsun provokasyonu bizi bölemez, Türkiye'de hiç kimse Atatürk'le kavga etmez. Atatürk hepimizin ortak değeri. Onun üzerinden provokasyonla bizi bölmeye, ayrıştırmaya çalışanlara inat onun gösterdiği hedefte bir olacağız, beraber olacağız, kucaklaşacağız. Asla ayrışmayacağız! pic.twitter.com/bZDzY7iD1b — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) February 3, 2022

İZMİT BELEDİYE BAŞKANI FATMA KAPLAN HÜRRİYET

ADD GENEL BAŞKANI HÜSNÜ BOZKURT

Menfur saldırının kiralık faillerine ve azmettiricilerine şamar gibi yanıt!

ONUR ANITI önünde saygı nöbeti.

Samsun ayakta??????????@add_genelmerkez pic.twitter.com/GloqQj9Uc7 — Hüsnü Bozkurt (@HsnBozkurt) February 3, 2022

SUNAY AKIN

YEKTA KOPAN

7-8 yaşlarındayım. Samsun’da Atatürk Heykelinin önünde…



Şu çocuktaki özgürlük, adalet, eşitlik, Cumhuriyet, aydınlık gelecek, kardeşlik duygusunu, Atatürk’ün yolunda ilerleme kararlılığını heykellere, anıtlara, sembollere saldırmakla yıkamazsınız.#samsun pic.twitter.com/wD1Z82Slr6 — Yekta Kopan (@yektakopan) February 4, 2022

ŞARKICI GÖKHAN ÖZOĞUZ

Duyulmaz boş laflar

Hakikat sürer hükmünü

Kim ne derse desin

Zafer Doğduğu gündü#Samsun pic.twitter.com/E43cqY8c9T — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) February 3, 2022

KOMEDYEN ŞAHAN GÖKBAKAR