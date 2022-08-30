CHP'li Antmen'den öğretmenlere polis müdahalesine sert tepki: 'AKP iktidarı üzerlerine saldırdı'

Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde basın açıklaması yapmak isteyen özel sektör öğretmenlerine polis izin vermedi, müdahalede bulundu. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, öğretmenlerin gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2022 Salı, 16:02
CHP'li Antmen'den öğretmenlere polis müdahalesine sert tepki: 'AKP iktidarı üzerlerine saldırdı'
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MEB önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis izin vermedi. Öğretmenler, bunun üzerine basın açıklamasını Olgunlar Sokak’taki Madenci Anıtı’nın önünde yapma kararı aldı. Ancak polis, öğretmenlere biber gazıyla müdahale etti. Özel Sektör Öğretmenler Sendikası Başkanı Eren Edebali, 9 öğretmenin gözaltına alındığını açıkladı. 

CHP Mersin Milletvekili  Alpay Antmen sosyal medya hesabı Twitter'dan öğretmenlere polis müdahalesine sert tepki gösterdi. Antmen, "Kolejlerde ve özel sektörde çalışan öğretmenler açlık sınırının altında yaşıyor. Dertlerini anlatmak için Ankara’ya geldiler ama AKP iktidarı üzerlerine saldırdı. Öğretmen değil uyuşturucu kaçakçısı olsalardı Saray'da ve İçişleri Bakanlığı'nda ağırlanır, kahve ikram edilirdi" dedi.

 


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