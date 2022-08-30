CHP'li Antmen'den öğretmenlere polis müdahalesine sert tepki: 'AKP iktidarı üzerlerine saldırdı'

30 Ağustos 2022 Salı, 16:02

MEB önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis izin vermedi. Öğretmenler, bunun üzerine basın açıklamasını Olgunlar Sokak’taki Madenci Anıtı’nın önünde yapma kararı aldı. Ancak polis, öğretmenlere biber gazıyla müdahale etti. Özel Sektör Öğretmenler Sendikası Başkanı Eren Edebali, 9 öğretmenin gözaltına alındığını açıkladı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen sosyal medya hesabı Twitter'dan öğretmenlere polis müdahalesine sert tepki gösterdi. Antmen, "Kolejlerde ve özel sektörde çalışan öğretmenler açlık sınırının altında yaşıyor. Dertlerini anlatmak için Ankara’ya geldiler ama AKP iktidarı üzerlerine saldırdı. Öğretmen değil uyuşturucu kaçakçısı olsalardı Saray'da ve İçişleri Bakanlığı'nda ağırlanır, kahve ikram edilirdi" dedi.