CHP’li Arpacı: 39 milyon vatandaşın bireysel kredi borcu var

Yayınlanma: 16.10.2023 - 12:27

Güncelleme: 16.10.2023 - 12:27

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, yurttaşların bankalara olan borçlarındaki artışa dikkat çekti. Arpacı, yüksek enflasyon, temel tüketim ürünlerine gelen fahiş zamlar ve diğer nedenlerle insanların satın alma gücünün her geçen gün biraz daha azaldığına dikkat çekti. Satın alma gücü eriyen vatandaşın mecburi olarak bankalara başvurduğuna vurgu yapan Şeref Arpacı, Risk Merkezi’nin verilerine göre Ağustos 2023 sonu itibariyle bankalara tüketici kredisi borcu bulunan vatandaş sayısı 38 milyon 880 bin kişiye çıktığını aktararak, “Borçlu vatandaş sayısında son bir yılda 1 milyon 859 bin kişilik artış yaşandı. Yine aynı tarih itibariyle kredi kartı borcu bulunan vatandaş sayısı ise 35 milyon 479 bin kişiye yükseldi. Kredi kartı borcu bulunanların sayısında da son bir yılda 2 milyon 874 bin kişilik artış kaydedildi. Bankalara kredili mevduat hesabı bulunan vatandaş sayısı ise aynı dönemde 1 milyon 523 bin kişilik artışla 27 milyon 885 bin kişiye ulaştı” diye konuştu.

“İCRA DAİRELERİNE BU YIL 10,4 MİLYON YENİ DOSYA GELDİ”

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, icradaki dosya sayılarına ilişkin verileri de paylaştı. Arpacı, Ulusal Yargı Ağı (UYAP) üzerinden alınan verilere göre 1 Ocak- 13 Ekim 2023 tarihleri arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,5 oranında artarak 10 milyon 700 bini bulduğunu söyledi. Arpacı, “Aynı dönemde, aboneliklerden kaynaklanan icradaki bazı alacaklardan vazgeçilmesinin de etkisiyle 12 milyon 226 bin dosya da sonuçlandırıldı ya da işlemden kaldırıldı. Dolayısıyla UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 13 Ekim itibariyle 21 milyon 698 bin” dedi.