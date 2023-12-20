CHP’li Arpacı: AKP, Denizli’de 41 km'lik yolu 17 yıldır bitiremedi

Yayınlanma: 20.12.2023 - 09:38

Güncelleme: 20.12.2023 - 09:38

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, AKP iktidarının Denizli’de iki ayrı yolu 17 yıldır bitiremediğini belirterek konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Yapımı tamamlanamayan 41 kilometrelik Denizli-Acıpayam Ayrımı-Kale yolu ve 37,7 kilometrelik Çivril-Işıklı-Dinar yolunu hatırlatan Şeref Arpacı, “Her fırsatta yaptıkları yolları dile getiren AKP iktidarı Denizli’de biri 41 diğeri 37 kilometrelik iki yolu 17 yıldır bitiremiyor. Üstelik yollara bu yılki ayrılan ödenek de sadece bin lira” diye konuştu.

BAKAN İTİRAF ETTİ: DENİZLİ-ACIPAYAM AYRIMI-KALE YOLU İÇİN HEDEF 2025!

CHP’li Arpacı, “Denizli-Acıpayam Ayrımı-Kale yolu yapımı 2006 yılında başlayan 41 kilometrelik bir yol. Projenin 2023 yılında güncellenmiş toplam bütçesi 98,2 milyon TL, 2006 yılından bu yana 17 yılda toplam 36,1 milyon TL harcama yapılmıştır. 2023 yılı için ayrılan ödenek miktarı ise yalnız bin TL. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na yolun akıbetini sordum. Bakan’ın soruma itiraf niteliğinde bir yanıt verdi ve yolun tamamının 2025 yılında tamamlanması hedeflediklerini söyledi” ifadelerini kullandı.

ÇİVRİL-IŞIKLI-DİNAR YOLU İÇİN HEDEF 2026

Çivril-Işıklı-Dinar yolunu da gündeme taşıyan Arpacı, “Bu yolun yapımı 2018 yılında başladı. Bugüne kadar sadece 2,5 kilometresi bölünmüş yol, 4,2 kilometresi ise tek yol seviyesinde tamamlanabildi. Bakan Uraloğlu, bu yol için de hedefi 2026 yılına koydu ancak 2023 yılı ödeneği bin TL olan bu yol için 2026 hedefi hiç inandırıcı değil. Bu yollar niye bitmiyor? Neden ilerlemiyor? Neden kaplumbağa hızında ilerliyor? Denizli halkı bunu hak etmiyor. Öte yandan Bakan Uraloğlu, Ulaştırma Bakanlığı’nın 2024 bütçesi üzerine yaptığı konuşmada Aydın-Denizli Otoyolu’nun 2024 yılında biteceğini ifade etti. Ancak 2006 yılında başlanıp 17 yıldır bitirilemeyen yollar ortadayken bu yolu 2024 yılında nasıl bitirecek hayretle bekliyoruz” diye konuştu.