CHP’li Arpacı: SGK’nin finansman açığı 9 ayda 39,5 milyar TL’ye yükseldi

Yayınlanma: 13.12.2023 - 10:18

Güncelleme: 13.12.2023 - 10:18

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Şeref Arpacı yaptığı yazılı açıklamayla sosyal güvenlik sisteminin alarm verdiğini söyledi. CHP’li Arpacı, AKP iktidarının “istihdam artıyor” söylemine rağmen EYT’nin de etkisiyle aktif sigortalı sayısındaki yaşanan azalışa dikkati çekti.

"AKP ‘İSTİHDAM ARTIYOR’ DİYOR, AKTİF SİGORTALI SAYISI AZALIYOR"

İktidarın “İstihdam artıyor” söylemlerini hatırlatan CHP’li Arpacı, “TÜİK’in işgücü istatistiklerine rağmen SGK’nın verileri aktif sigortalı sayısında EYT’nin de etkisiyle başlayan azalmanın devam ettiğini gösteriyor. SGK’nın verilerine göre banka sandıklarına kayıtlı olan sigortalılar da dahil aktif sigortalı (yani sisteme prim ödeyenler ya da adına prim ödenenler) sayısı son bir yılda yüzde 2,2 oranında azalarak 25 milyon 711 bin 814 kişiye geriledi. Aynı dönemler itibariyle hem SGK’nın hem de banka sandıklarının emekli aylığı ödediği pasif durumdakilerin (dul ve yetim ve benzeri aylık ödenenler dahil) yüzde 16,1 oranında artarak 16 milyon 209 bin 309’a yükseldi. Sadece SGK’nın aktif ve pasif sigortalı sayıları esas alınarak yapılan hesaplama sistemin, geçen yılın sonunda 2’nin az da olsa üzerine çıkan aktif pasif oranının yüzde 1,71’e kadar gerilediğini gösteriyor” diye konuştu.

“SİGORTALILARDAN TOPLANAN PRİMLER EMEKLİ AYLIKLARINA YETMEDİ”

SGK’de oluşan finansman açığına dikkat çeken Arpacı, “Bu yıl ocak-eylül döneminde SGK’nın prim gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107 oranında artarak 999,8 milyar liraya yükselirken, sadece emeklilere yapılan aylık ödemeleri 1 trilyon 6 milyar lirayı buldu. Sigortalılardan yaşlılık, sağlık, ölüm v.b birçok sigorta dalı için toplanan primler emekli aylıklarına yetmedi. Geçen yılın hem aynı döneminde hem de tümünde prim gelirleri emekli aylığı ödemelerinin üzerine çıkmıştı. SGK’nın aynı dönemdeki sağlık harcamaları ise yüzde 94,5 oranında artarak 378,9 milyar lira oldu. SGK’nın Ocak-Eylül 2023 dönemi finansman açığı ise 39,5 milyar liraya çıktı. İlk dokuz aylık açık geçen yılın tümündeki açığa yaklaştı” ifadelerini kullandı.



