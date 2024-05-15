CHP’li Arpacı: Suyun fiyatı bu kadar artmışken çiftçi nasıl üretsin

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizlili çiftçilerin sulama sorununu TBMM kürsüsünde dile getirdi. Arpacı, “Denizli Çal’da geçen sene 880 lira olan bir dekar bağın sulama maliyeti bugün 1.500 liraya çıkmış durumda. Verimliliği artıran en önemli girdi olan suyun fiyatı bu kadar artmışken çiftçi nasıl üretsin” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 15.05.2024 - 10:08
CHP’li Arpacı: Suyun fiyatı bu kadar artmışken çiftçi nasıl üretsin
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CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, TBMM Genel Kurulu’nda 14 Mayıs Çiftçiler Günü’nde Denizlili çiftçilerin sorunlarını gündeme taşıdı.

Gıdadaki fahiş fiyatların en temel sebebi üretici maliyetlerinin her geçen gün artmasından kaynaklandığını aktaran Arpacı, “Bakın, size Denizli'mizin Çal ilçesinden bir örnek vereyim. Geçen sene 880 lira olan bir dekar bağın sulama maliyeti bugün 1500 liraya çıkmış durumda. Yine, geçen sene mısırda 834 lira olan sulama ücreti neredeyse yüzde 100 artarak 1425 liraya çıkmış durumda. Verimliliği artıran en önemli girdi olan suyun fiyatı bu kadar artmışken çiftçi nasıl üretsin? Bu fiyatlarla ürününü nasıl uyguna satsın ya da seneye nasıl üretim yapsın? Fahiş su zamlarının önüne geçemeyen, enflasyonu körükleyen AKP iktidarıdır” diye konuştu.


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