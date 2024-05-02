CHP’li Arpacı: Ülkemiz liyakatsizlik, yolsuzluk sarmalına mahkûm değildir

Yayınlanma: 02.05.2024 - 11:59

Güncelleme: 02.05.2024 - 11:59

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, TBMM kürsüsünden 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi.

Önemli bir seçim sürecinin geride bırakıldığını söyleyen CHP’li Arpacı, “Yüce Meclisimizin de bu seçim sonuçlarından çıkaracağı dersler olduğu kanaatindeyim. Halkımız 31 Mart'ta büyük bir destekle Cumhuriyet Halk Partimizi 1'inci parti konumuna yükseltirken ülkemiz nüfusunun yüzde 63'üne hizmet etme imkânı tanıdı. Bu başarının temelinde 2019 yılından itibaren ‘halkın belediyeciliği’ şiarıyla pandemi ve afetler gibi doğal engellerle iktidarın siyasi engellemelerine karşı büyük bir başarı göstererek halkla kucaklaşan başkanlarımızın emeği vardır. Bu başarı tesadüf değildir. Aslında büyük bir dayanışma, alın teri ve halkla buluşma vardır. Kin ve nefret diliyle halkı ayrıştıranlara karşı birlik ve beraberliğimizin temelini güçlendirenler vardır. Bu başarının arkasında yılmadan, usanmadan çalışan, kapı kapı halkımızın sorunlarını dinleyerek çözüm arayan milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz ve Türkiye İttifakı'nın temel direği örgütümüz vardır. Bu ittifak Türkiye'de demokrasi, adalet ve insanca yaşam isteyen milyonlarca yurttaşımızın ortak sesi ve talebidir” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZ İSRAF, ŞATAFAT, LİYAKATSİZLİK, YOLSUZLUK SARMALINA MAHKÛM DEĞİLDİR”

Arpacı, “Ülkemiz israf, şatafat, liyakatsizlik, yolsuzluk sarmalına mahkûm değildir, Türkiye Cumhuriyeti ve 85 milyon vatandaşı sahipsiz değildir. Umut, CHP’dir ve partimiz asla bu umudu boşa çıkarmayacaktır. Bu vesileyle seçim bölgem olan Denizli'miz de büyük bir destekle Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu ve tüm ilçe belediye başkanlarımızı tebrik ediyor, milletimizin bize vermiş olduğu güvene layık olacağımızı ve ilk seçimlerde partimizi halkın iktidarına taşıyacağının da sözünü veriyorum” şeklinde konuştu.