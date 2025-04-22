CHP'li Aslanoğlu, Ekrem İmamoğlu'nu Silivri’de ziyaret etti

Yayınlanma: 22.04.2025 - 13:57

Güncelleme: 22.04.2025 - 13:57

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde ziyaret etti.

Aslanoğlu, şunları söyledi:

"Bugün Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Örgütü yöneticilerimiz, il başkan yardımcılarımız, Kadın Kolları İl Başkanımız, Kadın Kolları yöneticilerimizle birlikte geldik. Ekrem Başkanımızı ziyaret ettik. Ekrem Başkanımız inanılmaz moralli. Biz ona moral vermek için İzmir'den buraya geldik ama Ekrem Başkan her zamanki gibi tüm Türkiye'ye moral veriyor. O canlılığını, çalışkanlığını burada da koruyor. Burada da bir salondan diğer salona koşturarak bütün Türkiye'ye yetişmeye çalışıyor.

Onu, böyle moralli, böyle sağlıklı gördüğümüz için çok mutluyuz. İzmir bildiğiniz gibi ilklerin şehri, ilk kurşunun atıldığı şehir. Aynı zamanda Ekrem Başkan'ın da ilk şehir dışı mitinglerinin başladığı, meşaleyi yaktığı şehirlerden biri. 19 Mayıs'ta da İzmir'de büyük bir miting yapacağız. O mitingin hazırlıkları üzerine sohbet ettik Ekrem Başkanımızla birlikte. Yapacaklarımızı anlattık, önerilerini aldık. İzmir, o gün tüm Türkiye'ye, tüm Türkiye'den gelen vatandaşlarımızla birlikte artık 'yeter' diyecek. Görüyoruz ki Samsun mitinginde, Yozgat mitinginde artık halkımız bu işe 'yeter' diyor.

"GENÇLERİN HER BİRİNE AYRI AYRI SELAMLARI VAR"

Ekrem Başkan öğrencilere çok çok selamı var. Her bir genci öptüğünü ve onlarla gurur duyduğunu söylüyor. Yani yetişen neslin bu ülkenin o son yıllarda omuzlarımıza çökmüş olan acaba karamsarlığını herkesin üzerinden aldığını, bu ülkenin yepyeni bir aydınlığa o gençlerin kavuşturacağını söylüyor. O gençlerin her birine ayrı ayrı selamları var. İzmir'de cezaevinde olan gençlerimize, diğer cezaevinde olan gençlerimize de ayrı ayrı selamlarını iletti.

Biz onun da çağrısıyla tüm Türkiye'yi 19 Mayıs'ta büyük bir çığlığa İzmir'e davet ediyoruz. İzmir'de İzmir'in görmüş olduğu, Türkiye'nin görmüş olduğu en büyük mitinglerden biri olacak.Türk halkı artık yeter diyecek. Adaletsizliklere, hukuksuzluklara, haksızlıklara, kayırmacılıklara, vatandaşın ezilmesine, sömürülmesine, açlığa hep birlikte hayır diyecek. O çığlığın tüm Türkiye'den duyulacağına canı gönülde inanıyorum.

"GERÇEK BİR HALK İRADESİNİ ORTAYA KOYACAK, HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ"

Arkadaşlarımız sağolsunlar Giresun'dan, Manisa'dan Türkiye'nin dört bir yanından Ekrem Başkan'la görüşmeye, dertleşmeye, talimatlar almak için burada oluyor. Göreceksiniz çok kısa bir süre içerisinde bu halkın çığlığı, Ekrem Başkan'ı bu zindanlardan çıkartıp alacak ve onunla birlikte ülke yeniden doğacak ve bir millet iradesini, yeniden demokrasiyi, bu köhnemiş, bize yutturulmaya çalışılan tek adam rejimini yıkıp yeniden bu ülkeyi demokrasiyle, bu cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracak. Gerçek bir halk iradesini ortaya koyacak, hep birlikte göreceğiz."