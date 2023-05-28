CHP'li Aslanoğlu: Kafa kafaya bir yarış var

Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:20

Güncelleme: 28.05.2023 - 19:45

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasının bitmesinin ardından konuşan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu son bilgileri paylaştı.

İzmir'de sandıkların yüzde 50'sinin açıldığını aktaran Aslanoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 67, Erdoğan yüzde 33'lerde. Karşıyaka gibi CHP'nin yüksek oranda oy aldığı ilçelerde açılan sandık oranları yüzde 10'larda. Merkez ilçelerde sayımlar itirazlar nedeniyle uzun sürüyor" ifadelerini kullandı.

"BİZ KAZANACAĞIZ"

Türkiye genelinde de Kılıçdaroğlu’nun oylarının ilk seçime göre yükseldiğini anlatan Şenol Aslanoğlu, "Türkiye genelinde kafa kafaya bir yarış var. Kılıçdaroğlu lehine bir artış var ve bu artışı yandaş basın da gizleyemiyor. Biz kazanacağız" diye konuştu.