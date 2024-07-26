CHP'li Aslanoğlu’dan AKP'Li Saygılı’ya: İzmirlilerden yana olun

Yayınlanma: 26.07.2024 - 09:34

Güncelleme: 26.07.2024 - 09:34

AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı sosyal medya hesabından “SGK’ya en çok borcu olan 5 belediye” başlığı altında içerisinde Ankara, İzmir, Adana, İstanbul ve İstanbul’un Şişli ilçesinin bulunduğu bir paylaşım yaptı.

Paylaşımın altına Saygılı “İzmir’i her konuda geriye götüren İzBB yönetimi iş borçlanmaya gelince ilk sıralarda yerini kimseye kaptırmamış. CHP iftiharla sunar! 5,3 milyar TL borç ile Türkiye’nin en borçlu ikinci Büyükşehir Belediyesi. Maalesef İzmir… Bu utanç tablosu İzmir’i yöneten CHP belediyeciliğinindir ” notunu düştü

AKP’li Saygılı’nın paylaşımının ardından CHP’den yanıt geçikmedi. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, AKP’li Saygılı’nın paylaşımını alıntılıyarak “ Bu ne kibir? Siz İzmirlilere diz çöktürebileceğinize mi inanıyorsunuz? Sadece kendileri devlet. Belediyeler AKP’de ise devletin kurumu ama belediyeler CHP tarafından yönetilince devletin kurumu değil mi? Devlet kendi kurumlarını çalıştırmamak için SGK borçlarını mı bahane edecek? Eldeki kaynağa SGK tarafından el konulunca, bu devletin gerçek sahibi vatandaşa ne yararı olacak? Vatandaşın çöpü toplanmadığında mutlu mu olacaksınız? Vatandaşın yolu asfaltlanmayınca mutlu mu olacaksınız? Çocuklarımıza park yapılamadığında kahkaha mı atacaksınız? Siz kimi cezalandırmaya çalışıyorsunuz? İzmir vergi veriyor ama zaten kamu yatırımı almıyordu. Siz Halkapınar metrosuna 3.000 TL kaynak aktaran zihniyetsiniz. Şimdi de İzmirlilerin belediyeleri İzmir’e yatırım yapmasın mı istiyorsunuz? AKP'li belediye olunca kamunun tüm imkanlarını yağdıranlar, CHP'li belediye olunca ölülerimizi gömmek için mezar yerini bile vermiyor. AKP'li belediye olunca milli emlaktan arsaları belediyelere ücretsiz tahsis edenler, CHP’li belediye olunca paramız karşılığında bile elektrik fabrikasını İzmir'e vermiyorlar. 5'li çeteye en az 128 kez vergi ve harç indirimi yapılmış, 18 yılda en az 220 milyar dolarlık ihale verilmiş, yetmedi bir şirkete 30 kez, diğer bir şirkete 36 kez, diğerine 24 kez, bir diğerine 19 kez vergi muafiyeti tanınmış; İzmir belediyelerinin İzmirlilere yatırım yapacağı paraya da SGK borçları nedeniyle el mi koyacaksınız? Bir kez de 5’li çeteden yana değil, İzmirlilerden yana olun” ifadelerini kullandı.