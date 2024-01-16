CHP'li Ateş: 'Göçük altında kalırız'

“Taşkesti İlkokulu’nda öğretmen açığı olmasına karşın okulun müdür yardımcısı ve kadrolu öğretmeninin başka bir okula yönetici olarak atınması ve yerlerine sözleşmeli öğretmenlerin getirilmesi” iddiası Meclis gündemine geldi.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 16.01.2024 - 04:00
CHP'li Ateş: 'Göçük altında kalırız'
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CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, “Taşkesti İlkokulu’nda öğretmen açığı olmasına karşın okulun müdür yardımcısı ve kadrolu öğretmeninin başka bir okula yönetici olarak atınması ve yerlerine sözleşmeli öğretmenlerin getirilmesi” iddiasını Meclis’e taşıdı.

Ateş, “Kadrolusu, sözleşmelisinden sonra bir de ayrıcalıklı öğretmenler oldu. Eğitimin temeli çürütülüyor. Ama yıkım halinde hepimiz göçük altında kalırız” dedi.


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