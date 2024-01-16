CHP'li Ateş: 'Göçük altında kalırız'
“Taşkesti İlkokulu’nda öğretmen açığı olmasına karşın okulun müdür yardımcısı ve kadrolu öğretmeninin başka bir okula yönetici olarak atınması ve yerlerine sözleşmeli öğretmenlerin getirilmesi” iddiası Meclis gündemine geldi.
Player Alanı
CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, “Taşkesti İlkokulu’nda öğretmen açığı olmasına karşın okulun müdür yardımcısı ve kadrolu öğretmeninin başka bir okula yönetici olarak atınması ve yerlerine sözleşmeli öğretmenlerin getirilmesi” iddiasını Meclis’e taşıdı.
Ateş,
“Kadrolusu,
sözleşmelisinden
sonra bir de
ayrıcalıklı
öğretmenler oldu.
Eğitimin temeli
çürütülüyor. Ama
yıkım halinde
hepimiz göçük
altında kalırız”
dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dünyanın en büyük canlısı, 4.500 yıldır denizin altında!
- Haim Revivo'dan Jehezkel paylaşımı!
- Basit bir testle, ne kadar uzun yaşayacağınızı öğrenin
- Arınç'tan ülkücülere 'çağrı'
- Destici 'özerklik' de istemiş
- Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına dikkat çeken yanıt
- Ek zam için kritik tarih geldi!
- 10 pavyon süresiz kapatıldı: Validen açıklama geldi
- Seçil Erzan davasında ara karar açıklandı
- AKP'den emeklilere ek zam açıklaması