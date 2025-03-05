CHP’li Ateş: “Yasal takibe düşen kişi sayısında ocak ayı rekor kırdı”

Yayınlanma: 05.03.2025 - 12:44

Güncelleme: 05.03.2025 - 12:45

CHP Bolu Milletvekili ve TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Türker Ateş, tüketici kredisi veya kredi kartı borçlarını ödeyemedikleri için yasal takibe düşen kişi sayısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 2025 yılının batık borçlar açısından hızlı başladığına vurgu yapan Ateş, “Sadece ocak ayında tüketici kredisi veya kredi kartı borçlarını ödeyemedikleri için yasal takibe düşen kişi sayısı 303 bin 367 kişi oldu. Bu tüm zamanların ocak ayı rekoru. Geçen yıl ocak ayına göre artış oranı yüzde 56” dedi.

Ateş, “Ücretlerin baskılanması ve yüksek faiz, hane borçlarının sürdürülmesini her geçen gün zorlaştırıyor. Merkez Bankası’nın bir süredir politika faizini düşürmesine rağmen, hala dünyada en yüksek faize sahip ikinci ülkeyiz. Tüketici kredisi ve kredi kartı borçları sürdürülemez noktalara gidiyor” dedi.

Faiz indirimlerinin yavaş kalmasının vatandaşın geçim sıkıntısını artırdığını vurgulayan Ateş, şu ifadelere yer verdi:

"2024’TE 1 MİLTON 859 BİN KİŞİ YASAL TAKİBE DÜŞMÜŞTÜ''

2024 yılında banka borçlarını ödeyemedikleri için 1 milyon 859 bin kişi yasal takibe düşmüştü. Geçen yıl ocak ayında takibe düşen kişi sayısı 194 bin 142 kişiydi. Bu yıl bu rakam 303 bin 367’te ulaştı. Kişi sayısında çok ciddi bir artış var. Bu kişilerden 69 bini hem tüketici kredisi hem de kredi kartı borçları nedeniyle takibe düştü. 2025 yılı batık borçlar açısından çok ciddi bir artışla başladı. Bir an evvel bu gidişatın durdurulması lazım. Her geçen gün artan batık borçlar ekonomik krizi derinleştiriyor. Bu işin artık şakası kalmadı.

"DÜŞÜK FAİZLE BORÇ YAPILANDIRMASI KAÇINILMAZ''

Sürdürülemeyen borçlar için acilen yeni bir düşük faizli yapılandırma gerekiyor. Ödenemeyen borçlara uygulanan faizler çok yüksek. Vatandaşın bu yükün altından kalkması neredeyse imkânsız. İktidarın artık vatandaşın yaşadığı yakıcı sorunlar için de önlem alma zamanı geldi. Enflasyonu düşürme programının tüm maliyetini yıktıkları dar gelirliyi seçim olmadığı için unuttular. Batık borçlar çığa dönüşmek üzere. Çok insan bu çığın altında kalacak."