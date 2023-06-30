CHP'li Ayhan Barut'tan 'değişim' açıklaması: Tüzüğü, örgütü, kendimizi yenileyeceğiz

Yayınlanma: 30.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.06.2023 - 04:33

CHP’li Barut, parti içindeki değişim sürecine ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Türkiye’nin adaletten ekonomiye, temel hak ve özgürlüklerden eğitim ve sağlığa kadar pek çok alanda ağırlaşan bir tabloyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Barut, “AKP iktidarı yüzünden iğneden ipliğe her şeye durmaksızın zam geliyor. İktidar; halkı, esnafı, sanayici ve çiftçiyi bitirdi. Tek adam rejimi, son beş senede halkın sofrasından ekmeğini çaldı, insanlarımızın rızkını yedi. Doymak bilmeden bu acımasız politikalarını sürdürüyorlar” dedi.

(Ayhan Barut)



‘UMUTSUZLUĞA YER YOK’

Türkiye’nin bu sorunları konuşması gerektiğini söyleyen Barut, “Bilinmeli ki Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu CHP’nin her bir neferi, her yerde demokrasiyi savundu, savunuyor. Türkiye Cumhuriyeti’ni demokrasiyle taçlandırmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmayı sürdüreceğiz. Hiçbirimiz asla ama asla mutsuzluğa kapılmayacağız. Yılgınlığa, yorgunluğa yer yok” ifadelerini kullandı.

Bir yenilenme süreci geçirdiklerini söyleyen Barut, “Üzerimize düşen sorumluluk ve görevin gayet farkındayız. Bu bağlamda, ‘Mücadele edenler değil, vazgeçenler kaybeder’ şiarıyla mücadelemiz durmak ve yorulmak bilmeden sürecektir. Tüzüğümüzü, kadrolarımızı, örgütümüzü, kendimizi, çalışma modellerimizi yenileyerek, çağın gereksinimlerine uygun hale getirerek, değişen koşullara ayak uydurup kendimizi revize ederek yol almaya devam edeceğiz. Hep beraber çaba gösterip mücadele ederek, ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Ulu Önder Atatürk’ün yolundan milim sapmadan aydınlık yarınlara kavuşacağız mutlaka” diye konuştu.