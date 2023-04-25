CHP’li Aytekin: Vatandaş, bizi kurtarın diye feryat ediyor

Yayınlanma: 25.04.2023 - 14:07

Güncelleme: 25.04.2023 - 14:07

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, seçim çalışması kapsamında Savaştepe’de esnaf ziyaretleri yaptı. Ensar Aytekin’e partililer ve Deva Partisi ilçe yönetimi eşlik etti. 27 Nisan’da CHP lideri ve 13.Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerçekleştireceği miting için çağrı yapan Aytekin, pazar yerinde fiyatların üreticiyi de tüketiciyi de mağdur ettiğine dikkat çekti.

CHP’li vekil, “Savaştepe Balıkesir için özel bir yerdi. 21 yılın sonuna Savaştepe’li hemşehrilerimiz, göçen nüfusundan, önünden bakıp geçtiği pazar tezgahından, taneyle alışveriş yaptığı kaderinden mustarip. “Vatandaşa taneyle sebze aldıran, soğan aldıran bu sistemde mutlu olan kimse yok. Vatandaş, bizi kurtarın diye feryat ediyor” diye konuştu.

“ÜST KAT ÜNİVERSİTENİN YÜKSEKOKULU ALT KAT HASTANE”

İlçenin hastane sorununa dikkat çeken Aytekin, “Bitirilemeyen yolun çilesi yetmiyormuş gibi, bir de hastane problemi mevcut. Vatandaş yolda bizi çevirip hastaneden dert yanıyor. Türkiye’de bir ilk Meslek Yüksekokulu’nun birinci katını boşaltıp, hastane yapmışlar. Üst kat üniversitenin yüksekokulu alt kat hastane. Ne okuldan he hastaneden verim alınacak gibi değil. Vatandaş Balıkesir’e gitmeye kalksa, yolu ayrı bir dert” ifadelerini kullandı.

“PAZAR FİLESİ ATEŞ PAHASI”

“Pazar yerinde yaptığımız ziyarette ne esnafın ne alıcının mutlu olmadığını görüyoruz” diye devam eden CHP’li vekil, “Vatandaşın kesesine pazar tezgahı uymuyor. Taneyle sebze istemeye utanıyor. Pazarcı açısından da durum aynı. Sergi açan esnaf da taneyle vermeye utanıyor. Hem pazarcı hem vatandaş, kendisinden kaynaklanmayan bir utancı yaşıyor. Duyduğumuz feryat artık daha da büyümüş şekilde geliyor. Kurtarın bizi diye önümüzü kesen hemşehrilerimizi bu durumun bir kader olmadığını anlatıyoruz. İnanıyoruz ki 14 Mayıs’ta vatandaş artık yeter diyecek” dedi.

“ÇİFTÇİMİZ KÖYLÜMÜZ KAZANACAK”

Program dahilinde Yeşilhisar, Söğütcük ve Karacalar’daki köylüleri ziyaret ettiğini belirten Ensar Aytekin, “Çiftçinin, hayvancının derdi büyük. Hasat zamanı yapılan ithalatlar mahsulün elde kalmasına sebep oluyor. Bu konuda en önemli vaadimizdir: Hasat zamanı ve sonrası ithalat yasaklanacak. Önce kendi çiftçimiz köylümüz kazanacak. Doğal olarak ikinci konu mazot ve gübre fiyatları derdin büyük kısmını oluşturuyor. 14 Mayıs’tan sonra iktidar olacağız ve üreticiye kırmızı mazotu ÖTV’siz vereceğiz. Gübre desteğini arttıracağız. Ve en önemlisi, çiftçilerimizin borçlarının faizlerini sileceğiz. Anaparayı da hemen tahsil etmeyeceğiz. Çiftçi bir nefes alsın istiyoruz. Çiftçininin yine üretimde kullandığı malzemelerin haczedilmesini yasaklayacağız. Üretici ne yapsın? Borcu var, borcu eritmek istiyor, gün aşırı girdi fiyatı değişiyor, gidiyor borcu kapatmak için kredi çekiyor, bu sefer krediyi ödemek için mahsulü satmaya hazırlanırken hasat zamanı ithalat geliyor. Üreticinin ürünü elinde kalıyor. Sonucunda borcu ödeyemeyen köylüye haciz geliyor. Bu Allah’tan reva mıdır?” açıklamalarında bulundu.

“TAPULU ARAZİLER KADASTRO UYGULAMASI İLE HAZİNEYE GEÇMİŞ”

Kadastro uygulaması sonrası birçok köylünün arazilerinden olduğunu belirten Aytekin, “Birçok ilde olduğu gibi, Balıkesir’imizin de hemen her ilçesinde benzeri bir can sıkıcı durum var. Köylüler atadan dededen miras kalan arazilerini yıllarca ekmiş biçmiş. Hatta hepsine tapu da verilmiş. Ama bir kadastro uygulaması ile elinde arazi tapusu olan yerler meraya çevrilmiş. Ve yerler hazineye geçmiş. Bu konuda açılan mahkemeler yıllarca sürüyor. Bunun Mecliste çözülmesi şart. İktidarın yarattığı yıkımın herkes açıkça farkında. 14 Mayıs’ta inanıyoruz ki Savaştepeliler, Balıkesirliler iktidara hakettiği dersi verecek. Ve 14 Mayıs sonrası Savaştepe hakkını alacak” diye konuştu.