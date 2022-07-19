CHP'li Ensar Aytekin: 'Artık iktidar, giderayak son kozlarını oynuyor'

19 Temmuz 2022 Salı, 15:10

CHP Balıkesir Milletvekili Aytekin, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 24 Temmuz Pazar günü Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı’nda yapacağı mitinge ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Aytekin, “Tarihi bir mitinge ev sahipliği yapacağız. Genel Başkanımızın Milletin Sesi kürsüsünden tüm Türkiye’ye vereceği önemli mesajları olacak. Bizler de Balıkesir’e yakışır şekilde kendilerini karşılayacak ve o gün meydanı dolduracak hemşerilerimizle bu büyük coşkuya tanıklık edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“MİTİNG MEYDANINDA TEK KİŞİ OLACAĞIZ”

Aytekin'in açıklaması şöyle;

"Biz 24 Temmuz günü, miting meydanında aslında tek kişi olacağız. Güvencesiz bırakılan işçiler, evine çocuğu uyuduktan sonra giden baba, bebeğine bez almakta güçlük çeken anne, torununa harçlık veremediği için mahcup olan dede, tarlada mahsulünü kaldıramayan çiftçi, hayvanlarını kesime göndermek zorunda kalan üretici, bu iktidarın öteki yapıp cebine ateş düşürdüğü herkes tek vücut olacak, 1 kişi olacak. Birlikte bu soygun düzenine artık yeter diyeceğiz.

“HERKESİN BİRBİRİNE GÜÇ VERDİĞİ BİR DÖNEMİ İNŞA EDECEĞİZ”

Artık iktidar, giderayak son kozlarını oynayarak halka şirinlikler yapmaya çalışıyor. Nafile bir çaba içerisinde olduklarını sokaktaki herkes biliyor. Genel Başkanımız emekliye ikramiye dedi yapmak zorunda kaldılar, 3600 ek gösterge dedi, aynı şekilde yapmak zorunda kaldılar. Taşerona kadro dedi, yapmak zorunda kaldılar ve bir süre önce milyonlarca genci yakından ilgilendiren KYK borçlarının faizlerini silin dedi, onu da yapmak zorunda kaldılar. Artık ülkede gündemi iktidar falan belirlemiyor. İktidar kendini uçurumdan attı. Biz milletimizle birlikte herkesin birbirine güç verdiği, çocukları ve kendileri için kaygı taşımadığı bir dönemi inşa edeceğiz. Sokakta gördüğümüz halkımızın bize destek verdiği gerçeği bu mitingde bir kez daha görülecek.

“BU MİTİNGİN EV SAHİBİ MİLLETTİR”

Bu mitingin ev sahibi millettir. Güvencesiz bırakılan işçiler, evine çocuğu uyuduktan sonra giden babalar, torunu karşısında mahcup kalan emekliler, tarlada mahsulünü kaldıramayan çiftçiler, hayvanlarını kesime göndermek zorunda kalan üreticilerdir. 24 Temmuz’da Kuvayı Milliye Meydanı’nda herkes tek vücut olacak ve güzel bir demokrasi mesajı verecektir.”