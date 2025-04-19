CHP’li Aytekin'den ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingine destek

Yayınlanma: 19.04.2025 - 17:19

Güncelleme: 19.04.2025 - 17:19

CHP MYK üyesi ve Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Yozgat’ta düzenlenen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Büyük ve güvenli aile vurgusu yapan Aytekin, “Genel Başkanımız Özgür Özel’e ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na umudunu bağlayan milyonlar bugün tüm Türkiye’de sokaklarda. Çünkü bu isimler, kendi evlerinin çocukları. Hiçbir inanç, hiçbir kimlik, hiçbir siyasi görüşü öne koymadan millet; önce evimizin çocukları dedikleri bu isimlere sahip çıkıyor. Biz aynı sofrada, aynı yemeğe kaşık sallayanlarız. Anlayamadıkları tam da bu dayanışma duygusu. İşte bugün o sofranın çocuklarıyla Yozgat'taydık” dedi.

'BU, ‘ARTIK YETER’ ÇIĞLIĞIDIR'

Aytekin, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na kumpas kurulduğunu yineleyerek “Sırf iktidarları devam etsin diye diplomayı iptal ettiler, ertesi sabah kör saatte yüzden fazla kişiyle gözaltına aldılar. Bu cunta girişimiyle geçen 1 ayda halkın 50 milyar dolarını sattılar. Sofralarınızdaki peynirden, zeytinden çaldılar” ifadelerini kullandı. Yurttaşların pazardan 5 lira daha ucuz ürün almak için akşam saatlerinde dışarı çıktıklarını belirten Aytekin, “Çocuklar görmesin diye kasap tezgahları önünde kaça kaça geçen babaların, sofraya hep tok oturup tok kalkan anaların, don vuran tarlasına bakakalan çiftçilerin, ayakkabısındaki deliği gizleyen köylülerin, başındaki kasketindeki yırtığa ‘güneş girsin diye delik açtım’ diyenlerin, ilaçlarını alamayanların, çocukları için okul taksidi ödemekte zorlananların, torunlarına harçlık veremeyen dedelerin, ninelerin söyleyecek sözü var. Bu, ‘Artık yeter’ çığlığıdır” dedi.