CHP'li Bağcıoğlu: TSK personelinin özlük hakları her geçen gün kötüleşiyor

Yayınlanma: 19.09.2024 - 12:59

Güncelleme: 19.09.2024 - 12:59

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde personelin özlük haklarına ilişkin açıklama yaptı.



Bağcıoğlu ''Türk Silahlı Kuvvetleri’nde fedakarlık ve görev zorluğu dikkate alındığında, muvazzaf personelin özlük haklarında yaşanan olumsuz durum her geçen gün daha da kötüleşmektedir'' ifadelerini kullandı.

Yankı Bağcıoğlu'nun yapmış olduğu açıklama şöyle:

Teknoloji ve gelişmişlik çağımızın en belirgin özelliği ve hedefi elbette. Özellikle savunma sanayii ve silah araç-gereçleri teknolojik gelişmenin öncülerinden olmuştur her zaman. Ancak ne kadar modern sistemler kurulsa da, silahlı kuvvetlerin üstünlüğü ancak ve ancak iyi yetiştirmiş, nitelikli personel ile mümkündür.

Son dönemde ABD Hava Kuvvetlerinde pilot eksiği 1600'lere, bakımca personel eksikliği ise 1900'lere ulaşmış durumda.

Benzer sorunları yaşayan ABD Deniz Kuvvetlerinde personel eksikliği nedeniyle 11 askerî gemi rezerv duruma alınmak zorunda kalınmış.

İngiliz Kraliyet Deniz Kuvvetlerindeki personel zafiyeti yüzünden en az 7 geminin hurdaya çıkarılması düşünülmekte.

''GELİŞMİŞ ÜLKELERDE YENİ TEDBİRLER ALINMAKTA''

Tüm gelişmiş ülkelerin silahlı kuvvetlerinde yaşanan bu ve benzeri personel zafiyetini gidermek için yeni tedbirler alınmaktadır. Zor ve meşakkatli hizmetlerde çalıştırılmak üzere personelin temini için, bu modern silahlı kuvvetlerin ilk etapta öngördüğü, sosyal ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılmasıdır.

''HER GEÇEN GÜN DAHA DA KÖTÜLEŞİYOR''

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ise fedakarlık ve görev zorluğu dikkate alındığında, muvazzaf personelin özlük haklarında yaşanan olumsuz durum her geçen gün daha da kötüleşmektedir.

Lojman sıkıntısı nedeni ile TSK personeli bazı durumlarda maaşının 2/3’ünü kiraya vermek durumunda kalabilmektedir.

Uzun yıllar boyunca hizmet edip emekli olan personelin emekli maaşları erimiştir. Yıllardır taahhüt edilen tazminatlarını bir türlü alamayan emekli astsubayların durumu daha da kötüleşmiştir. Yaşları ilerlemiş uzun yıllar gerçek harekat şartlarında görev yapmaktan vücutları yorulmuş olmasına rağmen, bu askeri personel emeklilerimiz ek işlerde çalışmak zorunda kalmaktadırlar.

Benzer sorunları ve sıkıntıları yaşayan TSK’dan ayrılmış uzman çavuşlarımız da devlette atama sorunu ile karşı karşıyadır. Bu silah arkadaşlarımızın atamaları, gerekli şartlar oluşsa da imkan olsa da yapılmamaktadır.

''KALİTELİ PERSONEL BULMAKTA ZORLUKLAR YAŞANACAK''

Ülkemizde çok yoğun ve yaygın olarak yaşana işsizlik nedeniyle TSK'ya personel temininde şu an için sıkıntı yaşanmıyor gibi gözükebilir. Ancak sisteme girdikten sonra personelin yaşadığı maddi ve manevi sorunları gören, emekli olan askeri personelin durumunu gören genç neslin tercihleri zaman içinde değişmekte ve gelecek kaygısı nedeniyle müteakip dönemde kaliteli personel bulunmasında zorluklar yaşanacağı açıkça görülmektedir.

İnsan kaynakları açısından çalan bu alarm zilleri farkındalık sahibi ve bu konudan sorumlu personeli rahatsız etmeli, uykularını kaçırmalıdır.

Elbette “Ölürsek Şehit, Kalırsak Gazi” düsturu ile görev yapan TSK personeli için maddiyat ikinci plandadır. Ancak unutulmamalıdır ki onların da bakmakla yükümlü oldukları aileleri, eğitimlerini tamamlamaları gereken çocukları vardır. ABD, İngiltere örneklerinde olduğu gibi diğer gelişmiş ülkelerin yaşadığı personel temini ve yetişmiş eleman sıkıntısının TSK'nın da başına gelmemesi için bugünden tedbirler alınmalı, Astsubaylarımıza söz verilen tazminatlarıın ödenmesi, Uzman Çavuşların atamaları yapılmalı, lojman sorunları giderilmeli, askerî sağlık sistemi yeniden tesis edilmelidir. Ateşten çemberin içindeki ülkemizin TSK personeli için bekletmelere, oyalamalara hiç mi hiç tahammülü kalmamıştır.