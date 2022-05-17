CHP’li Bakan’dan Soylu’ya ‘Özel Harekat Ocakları Derneği’ soruları

17 Mayıs 2022 Salı, 11:13

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 38 yaşındaki beş çocuk annesi Sakine Külter işkenceyle öldürüldü. Külter’in, Özel Harekat Ocakları Derneği Şırnak İl Başkanı İbrahim Barkın tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden İbrahim Barkın tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, söz konusu derneğin faaliyetlerini Meclis gündemine taşıdı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

‘ÖZEL HAREKAT’ İSMİ SİVİL TOPLUM KURULUŞUNUN PARAMİLİTER YAPILANMA OLDUĞU İZLENİMİNİ VERMEKTE

CHP’li Bakan önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“‘Özel Harekat’ ismi Türk Silahlı Kuvvetleri ve Bakanlığınıza bağlı polis ve jandarma teşkilatı bünyesinde kurulmuş Özel Harekat Başkanlığı, Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Özel Harekat (JÖH) gibi özel ekiplerde silahlı kamu görevi yapanlar için kullanılmaktadır. Bir sivil toplum kuruluşunun bu ismi kullanmasına izin verilmesi; bu sivil toplum kuruluşunun silahlı güç/paramiliter yapılanma olduğu izlenimini vermekte, toplumda ise korkuya ve endişeye sebep olmaktadır.”

"NASIL İZİN VERİLDİ?"

Bakan, önergesinde Soylu’nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1- Türk Silahlı Kuvvetleri ve Bakanlığınıza bağlı polis ve jandarma teşkilatı bünyesinde kurulmuş Özel Harekat Başkanlığı, Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Özel Harekat (JÖH) gibi özel ekiplerde silahlı kamu görevi yapanlar için kullanılan “Özel Harekat” isminin bir sivil toplum kuruluşu tarafından kullanılmasın kim hangi gerekçeyle izin vermiştir?

2- Bir sivil toplum kuruluşunun, “Özel Harekat Ocakları” adını alarak silahlı güç/paramiliter yapılanma olduğu izlenimini vermesini, toplumda korkuya ve endişeye sebep olmasını ülkenin güvenliğinden sorumlu bir Bakan olarak nasıl açıklıyorsunuz?

3- “Özel Harekat Ocakları” adlı hangi tarihte kimler tarafından kurulmuştur?

4- “Özel Harekat Ocakları” adlı derneğin merkezi neresidir? Hangi illerde şubeleri vardır ve kaç üyesi vardır?

5- “Özel Harekat Ocakları” adlı derneğin yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri kimlerdir?

6- “Özel Harekat Ocakları” adlı derneğe ne kadar nakdi ya da ayni destek yapılmıştır?

7- “Özel Harekat Ocakları” adlı derneğe ‘bağış’ adıyla ne kadar destek yapılmıştır?

8- Bakanlığınız “Özel Harekat Ocakları” adlı derneğe STK’ler için ayrılan bütçeden destekte bulunmuş mudur? Bulunduysa ne kadardır?

9- “Özel Harekat Ocakları” adlı derneğin faaliyetleri nelerdir?

10- “Özel Harekat Ocakları” adlı dernek kamu yararına dernek midir?

11- “Özel Harekat Ocakları” adlı dernek bugüne kadar kaç kez denetlenmiştir? Bu denetimler kapsamında mevzuata aykırılık tespit edilmiş midir? Edildiyse hangi işlemler uygulanmıştır?

12- “Özel Harekat Ocakları” adlı derneğin faaliyetleri hakkında hukuka aykırılık bakımından inceleme/soruşturma başlatılmış mıdır? Detayı nedir?