CHP’li Bakırlıoğlu: 18 milyon vatandaş açlık sınırının altıda yaşıyor

Yayınlanma: 12.02.2024 - 16:25

Güncelleme: 12.02.2024 - 16:25

TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, TÜİK’in zaman zaman açıkladığı veriler gerçeklerin gün yüzüne çıkmasına neden olduğunu söyledi.

TÜİK’in yoksulluk rakamlarını hatırlatan Bakırlıoğlu, “Hissedilen enflasyon rakamlarının ortaya çıkması ile gerçek enflasyonun nasıl gizlendiği, dolayısı ile gerçek enflasyonun açıklanan enflasyon rakamlarının iki katı olduğunu itiraf etmiş oldular. Bunlardan biriside son açıklanan 2023 Yılı Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri. TÜİK’e göre; 2023 yılında ülkedeki yoksul sayısı 18 milyonu geçti” diye konuştu.

“25 MİLYON KİŞİNİN AYLIK GELİRİ 3 BİN 500 LİRANIN ALTINDA”

‘Medyan gelir’in hane gelirlerini küçükten büyüğe doğru sıraladığında ortada yer alan rakama dendiğini hatırlatan CHP’li vekil, “Yoksulluk buna göre hesaplanıyor. Uluslararası karşılaştırmalarda, genellikle medyan gelirin yüzde 60’ından az geliri alanlarla ilgili göreceli yoksulluk esas alınıyor. TÜİK’e göre medyan gelir 4 bin 865 TL. Bunun yüzde 60’ından yani kişi başına 2 bin 919 liradan az geliri olanlar yoksul kabul ediliyor. TÜİK’e göre; 6 milyon 207 bin kişinin aylık geliri 2 bin liranın altında. Yoksul kabul edilen 18 milyon kişinin aylık geliri 3 bin liranın altında. TÜİK hesaplamalarına göre medyan gelirin yüzde 60’ından az geliri olanlar yani kişi başına geliri 2 bin 919 liranın altında olanlar yoksul kabul ediliyor” ifadelerini kullandı.

“TÜİK’E GÖRE YOKSUL, TÜRK-İŞ’E GÖRE AÇ”

TÜRK-İŞ tarafından açıklanan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasını esas alan açlık sınırı 2023 yılı ocak ayında 8 bin 864 lira iken aralık ayında 14 bin 431 liraya yükseldiğini belirten CHP’li Bakırlıoğlu, “TÜRK-İŞ’in aylık olarak açıkladığı açlık sınırlarının 2023 yılı ortalaması ise 11 bin 366 lira. Kişi başına ortalama açlık sınırı 2 bin 842 TL. 18 milyon vatandaşın sadece yoksul değil aynı zamanda açlık sınırında ve altında yaşamak zorunda bırakıldığına dikkat çeken CHP’li Bakırlıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü. Nüfusun yüzde 21,7’si, 18 milyon vatandaş TÜİK’e göre yoksul, TÜRK-İŞ’e göre ise aç. Bu insanlar aynı zamanda hane halkı veya bireylerin yaşamını sürdürebilecek asgari refah seviyesini yakalayamayan mutlak yoksullar. Zaten yapılan resmi açıklamalar enflasyonun hayat pahalılığının bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Hayat pahalılığı devam ettikçe yoksul sınıfına girenlerin sayısı da artacak. Ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı yüzünden dar gelirlilerin, emeklilerin yoksulluktan kurtulma şansları da olmayacak maalesef” dedi.