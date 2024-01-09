CHP’li Bakırlıoğlu: Hem devlet hem de vatandaş borç batağında

Yayınlanma: 09.01.2024 - 12:04

Güncelleme: 09.01.2024 - 12:04

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, devletin de yurttaşın da borcunun her geçen gün katlanarak artığını bildirdi. “2024 Borç yılı olacak” başlıklı bir açıklama yapan Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 2023 yılında hem devletin hem de vatandaşın borcunun arttığına dikkat çekerek, Hazinenin borcunun yüzde 97’sinin AKP dönemlerinde gerçekleştiğini söyledi.

“Hazinenin borçları bir yılda 4 trilyon liradan, 6,5 trilyon liraya yükseldi” diyen Bakırlıoğlu, “Bunun 6,3 trilyonu yani yüzde 97’si AKP dönemlerinde geçekleşti. Türkiye brüt dış borç stoku; 482,6 milyar dolara ulaştı. Vatandaşın bankalara olan borçları; 1,1 trilyon lira artarak 2.7 trilyon liraya ulaştı. Tüketici kredileri borcu 421 milyar lira artarak 1 trilyon 557 milyara, Kredi kartı borçları ise 661 milyar lira artışla 1 trilyon 114 milyar liraya ulaştı. Çiftçilerin borcu 568 milyar liraya çıktı. Tabi borç miktarı arttıkça icra takibe düşenlerin sayısı da oldukça artmıştır” diye konuştu.

“DOSYA SAYISI 13 MİLYONU GEÇTİ”

Bankalara olan borçları nedeniyle 2,3 milyon kişi takibe düştüğünü aktaran CHP’li vekil, “2023 yılın ocak-kasım döneminde 780 bin 650 kişi bankalara olan bireysel kredi borcunu, 767 bin 663 kişi ise kredi kartı borcunu ödeyemediği için tarafından icra takibine alındı. Sadece 2023 yılında icra dairelerine gelen dosya sayısı rekor üstüne rekor kırarak 13 milyonu geçmişti” ifadelerini kullandı.

“2024 BORÇ YILI OLACAK”

CHP’li Bakırlıoğlu sözlerini, “2024 yılı borçların azalacağı değil, aksine artacağı bir yıl olacak. Çünkü borçlanma tek adan rejiminin en önemli ekonomi politikası haline geldi. Ek bütçelerler, yetki kanunları ile Cumhurbaşkanına ek borçlanma yetkisi verildi. Devlet borcun faizini bile ödemek için borç almak zorunda. Fakat bu işin böyle gitmeyeceğini herkes görüyor. Borcu borçla kapatarak kim düzlüğe çıkmış ki. Hem devlet hem de vatandaş borç batağının içinde” diyerek sözlerini noktaladı.