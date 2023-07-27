CHP’li Bakırlıoğlu: Ülke freni patlayan araba gibi yokuş aşağı gidiyor

Yayınlanma: 27.07.2023 - 11:45

Güncelleme: 27.07.2023 - 11:46

CHP Manisa Milletvekili, TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, devletin borcunun 5,6 trilyonu geçtiğine dikkat çekerek, borç stokunun sadece kur artışı nedeniyle haziran ayında 800 milyar lira arttığını söyledi.

Resmi rakamlara göre; borç stokunun 2 trilyon 576 milyar lirasının iç borç, 3 trilyon 41 milyar lirasının da dış borçlardan oluştuğunu belirten CHP’li Bakırlıoğlu, “Uzun vadeli dış borçlanma konusunda sorunlar yaşayan hükümet günü kurtarmak için kısa vadeli borçlanmaya yöneldi. Vadesi bir yıl ve daha az olan kısa vadeli borçları mayıs ayında 165,6 milyar dolarla yeni bir rekor kırdı” dedi.

BORÇ KARTOPU GİBİ BÜYÜYOR

Devletin borcun faizini bile ödemediğini ifade eden Bakırlıoğlu, “Toplam borcumuzun yüzde 81,4’ü döviz ve değişken veya TÜFE’ye endeksli borçlardan meydana geliyor, borcun yüzde 67,1’i ise döviz cinsinden alınmış borçlar. Bu nedenle de stok sadece kur artışına değil faiz ve enflasyondaki artışa da oldukça duyarlı bulunuyor. Bu yüzden Haziranda stokun faiz yükünde ayrıca 539 milyar liralık artış meydana geldi. Ocak-Haziran döneminde 275 milyar faiz ödemesi yapılabilmiş. Yani biz faizi bile ödeyememişiz” diye konuştu.

“BORÇ KATLANARAK ARTACAK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın borçlanma yetkisinin arttırıldığını aktaran CHP’li vekil, “Borç stoku bu ölçüde büyürken, Mecliste kabul edilen torba yasayla Cumhurbaşkanına 2023 yılı net borçlanma limitini 2,2 trilyon liraya kadar çıkarma yetkisi verildi. Ocak-Haziran döneminde bu limitin 415 milyar lirası kullanıldı. İktidar yılsonuna kadar 1,8 milyar liralık bir net borçlanma planlıyor. Türkiye ekonomisinin, uzun bir süredir içinde bulunduğu enflasyon, kur ve borç sarmalı, iktidarın uyguladığı seçim ekonomisinin ağır faturası yüzünden giderek daha çok içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Torba kanunla Cumhurbaşkanına 2,2 trilyon liraya kadar borçlanma yetkisi verilmesi 2023 yılında devletin iç ve dış borcunun katlanarak artacağını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“FRENİ PATLAYAN ARABA YOKUŞ AŞAĞI GİDİYOR”

“Ülke freni patlayan araba gibi, yokuş aşağı gidiyor” diyen Bakırlıoğlu, “Maalesef hepimiz aynı arabadayız. Ülke hem borcunu, hem borcun faizini ödemek, hem de bütçe açığı için sürekli yeni borçlanmaya gidiyor. TBMM’de kabul edilen Ek Bütçe Yasa Teklifi ve torba kanun içerisinde gizlenen ek bütçe ile birlikte 2023 yılı bütçesinin 1,5 trilyon liraya yakın açık vermesi bekleniyor. Ek bütçe ile bütçeden bu yıl yapılacak faiz ödemeleri 646 milyar liraya çıkarıldı. Faiz dışı açığında 810 milyar lirayı bulacağı konuşuluyor. Yıllık cari işlemler açığı 60 milyar doları bulan Türkiye’nin hem bu dış borç ödemesini finanse edebilmek hem de cari işlemler açığını finanse edebilmek için bir yıl içerisinde 270 milyar dolarlık finansman bulması gerekiyor. Yani 7 trilyon lirayı aşan bir rakamdan bahsediyoruz” dedi.

“BORÇ, BORÇLA KAPATILMAZ!”

Bakırlıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; “Çevremizde borcunu borçla kapatarak yaşamaya çalışan, insanları görüyoruz. Bir kredi kartından çekip diğerini kapatmaya, kredi çekip, başka kredi borcunu ödemeye çalışan o kadar çok insan var ki, bunları biliyoruz. Sonuçta borçlar ödenemez hale geliyor takibe düşmeler, icralar vs vs… Devletler de öyle, borcu borçla kapatmaya çalışırsanız sonuçta bugün olduğu gibi bırakın borçları, faizlerini bile ödeyemez hale gelirsiniz. Sorun itibar değil, savurganlıktır. İş bilmezlik, devletin parasını heba etmektir. Ekonomi sadece iktidarın inisiyatifine bırakılmayacak kadar önemli hale gelmiştir. Yapılması gereken bellidir. İktidarıyla, muhalefetiyle, bilim insanları ile ortak akılla ulusal bir ekonomi politikası oluşturulmalı ve mali disiplin sağlanmalıdır.”