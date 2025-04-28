CHP'li Baran Bozoğlu: Onların tek derdi, siyasi rant

Yayınlanma: 28.04.2025 - 11:40

Güncelleme: 28.04.2025 - 12:57

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Temiz Körfez hedefi doğrultusunda Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesini yüzde 36 artıracak 4. fazı hizmete açtı. 1 milyar TL’lik yatırımla inşa edilen tesis Türkiye'nin en büyüğü olma özelliği taşıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde yapılan törene CHP PM üyesi Baran Bozoğlu, CHP milletvekilleri Ümit Özlale, Yüksel Taşkın, Ednan Arslan, Rıfat Nalbantoğlu, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçe belediye başkanları, CHP ilçe başkanları, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, yatırımların önemine ve çevre mücadelesine dikkat çekti. Bozoğlu, hükümeti de eleştirerek, "Onların tek derdi, siyasi rant ve bir gün daha fazla koltukta oturabilmektir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise tesiste 5’inci fazı hedeflediklerini belirterek, “Sadece konuşan değil yapan tarafta olacağız. Konuşan başkaları olacak. Şovu başkaları yapacak. İş yapan biz olacağız" dedi.

Törende konuşan Bozoğlu, CHP Genel Başkanı'nın da açılışa katılmak istediğini ancak İstanbul’daki programı nedeniyle gelemediğini belirtti. Genel Başkanın çevre, iklim değişikliği ve su yönetimi konularında yapılan yatırımları yakından takip ettiğini ifade eden Bozoğlu, "Kendisi her platformda bu yatırımların desteklenmesi gerektiğini vurguluyor," dedi.

DEMOKRASİ VE HUKUK VURGUSU

Konuşmasında Türkiye'nin içinde bulunduğu demokratik gerilemeye de dikkat çeken Bozoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik hukuksuz uygulamaları eleştirdi. Bozoğlu, "Bilimden, emekten ve gerçeklikten kopmuş bir süreçle karşı karşıyayız" diyerek, halkın iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

İklim krizi ve kuraklık tehlikesine de değinen Bozoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı içindeki kurumların birbirine çelişen politikalar yürüttüğünü belirtti. "Meteoroloji, büyük kuraklık riski olduğunu açıklarken, aynı bakanlık başka birimlerinde yapılaşmayı sürdürüyor" dedi. Bilimin ve doğanın değil, rantın öncelendiğini söyledi.

İZMİR KÖRFEZİ'NDE İHMALKÂRLIK

Bozoğlu, İzmir Körfezi'nde yaşanan kirliliğin sorumluluğunu da merkezi idareye yükledi. Körfezdeki kirlilikle mücadele için hazırlanan projelerin finansmanı için sunulan kredi başvurularının Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve İller Bankası’nda bekletildiğini aktardı. "İzmirli vatandaşlarımızın temiz suya ulaşımı için verdiğimiz çabalar engelleniyor" dedi.

"ONLARIN DERDİ İZMİRLİ DEĞİL, SİYASİ RANT"

Baran Bozoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Onların derdi İzmirli değil, vatandaşın temiz su içmesi değil, körfezdeki balık değil. Onların tek derdi, siyasi rant ve bir gün daha fazla koltukta oturabilmektir"

CEMİL TUGAY: “SADECE KONUŞAN DEĞİL YAPAN TARAF OLACAĞIZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çiğli Arıtma Tesisi 4. Fazının tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu. Tugay, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak İzmir için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

“İZMİR’İN HAKKINI SAVUNAN BİR ORDUSU VAR”

Başkan Tugay, İzmir’in geçmişte arıtmasız bir şehir olduğunu hatırlatarak, “Bizim aslında en büyük gücümüz, birlik ve beraberlik içinde olmamızdan kaynaklanıyor. O duyguyla İzmir’e hizmet ediyoruz. İzmir’in hakkını savunan bir ordusu var; Mustafa Kemal’in ordusu var. Bugün bir onuru, gururu ve her zaman hatırlayacağımız bir günü yaşıyoruz" dedi.

Çiğli Arıtma Tesisi’nin önemine değinen Tugay, 2000'li yılların başına kadar İzmir’de arıtmanın olmadığını, ancak büyük bir tesisi hayata geçirerek özellikle körfezde kirliliği önlediklerini belirtti. Tugay, 4. Fazın yapım sürecini ile ilgilii, "Çalışmalar 2007’de başladı. Eğer süreç aksamasaydı, işler çok daha erken tamamlanabilirdi. 2023’te temeli atıldı. Göreve geldiğimizde henüz başlangıç aşamasındaydı. Körfezde sorun çıkmadan önce 4’üncü fazı bir an önce bitirmek istedik. Maalesef Ağustos ayında yaşanan sorunlar, bu işin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bugün, büyük bir özveriyle tamamlanan Türkiye’nin en büyük arıtma tesisi İzmir’e hizmet edecek"

“BİR YANIMIZ YAPRAK DÖKER, BİR YANIMIZ BAHAR BAHÇE”

Tugay, İSKİ Genel Müdürü’nün gözaltına alınmasına değinerek, "İçimizde bir burukluk var. Bir yanımız yaprak dökerken, bir yanımız bahar bahçe… İSKİ Genel Müdürümüz iki gün önce yeni bir kararla gözaltına alındı. Böyle anlarda yapılan haksızlıkları unutmadığımızı ifade etmek isterim. Bu vesileyle İmamoğlu’na, cezaevindeki belediye başkanlarımıza, İSKİ Genel Müdürümüze ve tüm bürokratlarımıza selam ediyorum" dedi.

“İZMİR KÖRFEZİ’Nİ TEMİZLEMEK İÇİN DURMADAN ÇALIŞIYORUZ”

İzmir Körfezi’nin temizliği için yoğun bir çaba harcadıklarını vurgulayan Tugay, "Şu anda 7 gemimiz var ve daha fazlası da gelecek. En kısa sürede 4 milyon ton çamuru temizlemiş olacağız. Yağmur suyu ayrıştırmaları gibi projelerle körfezi temizleyeceğiz. İzmir’e her zaman sevgiyle ve saygıyla sahip çıkacağız" diye konuştu.

“SADECE KONUŞAN DEĞİL, YAPAN TARAFTA OLACAĞIZ”

İzmir için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Tugay, "Sadece konuşan değil, yapan tarafta olacağız. Konuşan başkaları olacak, şovu başkaları yapacak. Biz işimizi yapacağız. Ben hayatım boyunca tüm başarılarımı emeğimle ve çalışarak elde ettim. Böyle bir belediye başkanınız var" ifadelerini kullandı.

Çalışmanın önemine bir kez daha değinen Tugay, Atatürk'ün sözlerini hatırlatarak, "Atatürk’ün dediği gibi, bizim yalnızca bir tek şeye ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak. Bu zor günleri çok çalışarak aşacağız. Bizim sloganımız; bize çok çalışmak yakışır" dedi.

Tugay, sözlerini 5. Fazın açılışını da yapmayı hedeflediklerini söyleyerek tamamladı.