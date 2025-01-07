CHP'li Başarır, Demirören ailesinin borçlarını hatırlattı

Yayınlanma: 07.01.2025 - 21:46

Güncelleme: 07.01.2025 - 21:50

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMMM Genel Kurulu’nda konuştu. Başarır, emeklinin sorunlarına dikkat çekerken, doğurganlık oranının düşme sebeplerini de değerlendirdi. Başarır, iktidara Demirören ailesinin borçlarını hatırlattı.

“DOĞURGANLIK DÜŞTÜ ÇÜNKÜ İNSANLAR BU YÖNETİME GÜVENMİYOR!”

Başarır, aile yılı ilan etmekle olmadığına vurgu yaparak şu ifadelerde bulundu:

“Sayın Erdoğan 2025’i aile yılı ilan etti. Eyvah ki eyvah, Allah ailelerimizi korusun!2024’ü emekli yılı ilan etmişti, emekli şu anda yiyecek ekmeğe muhtaç. Emekliye yapılan zammı gördüğümüz zaman emeklinin durumunu hepimiz hissediyoruz.Emekliyi dinlediğimiz zaman ailelerimizin durumunu 2025’te düşünemiyorum. Peki sayın Erdoğan neden aile yılı ilan etti? Türkiye’de doğurganlık oranı düşmüş. İktidara geldiklerinde doğurganlık hızı 2.38’di, bugün 1.51. Niye düştü? Çünkü insanlar, ülkeyi yönetenlere güvenmiyor. Bir çocuk dünyaya getirdikleri zaman eğitimini karşılayabileceklerini, mamasını ve çocuk bezini alabileceklerini, çocuklarına bir gelecek verebileceklerine inanmıyorlar. Peki bunun sorumlusu kim? Sağ tarafta oturan parti AKP ve iktidar. Çok kolay çocuk yapın demek ama o çocuğa dokunmuyorsan o çocuğa bakmıyorsan, o çocuğun geleceği için adımlar atmıyorsan onun babasına asgari ücret olarak verdiğin zam enflasyonun altındaysa, 2025’i aile yılı ilan etmeyeceksin. Türkiye’nin yüzde 60’ı tatile çıkamıyor, Avrupa’da sonuncuyuz. İstanbul Esenler’de yaşayan çocukların neredeyse yüzde 50’si hayatı boyunca denizi görmemiş. Yani 5 kilometre ilerideki Bakırköy sahilini, Yeşilköy sahiline gidememiş. Aile yılı ilan etmekle söylemekle olmuyor.”

"BİZDE YÜZDE 52, AVRUPA’DA YÜZDE 10’LARDA"

"Emekliye, asgari ücretliye ve memurlara yapılan zamlarla 2025’in ne kadar zor geçeceğinin görüldüğünü belirten Başarır, şöyle devam etti:

“Asgari ücrete %30 zam yapıldı. Cumhurbaşkanı çıktı belediyeleri suçluyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediyelerinde çalışan işçiler 35-45 bin lira en düşük maaş alıyorlar. Biz buna rağmen bu işçiler bu parayla geçinebilir mi diye endişe duyarken bu iktidar utanmadan sıkılmadan 22 bin 104 lira asgari ücret belirledi ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni suçluyor. Bu olacak şey değil. Bir parça vicdanı olan tüm partideki milletvekillerine sesleniyorum. Bugün 22 bin 104 lirayla geçinebilecek bir aile var mı? Türkiye’nin yüzde 52’si asgari ücretle geçiniyor. Battı dediğimiz Romanya, battı dediğimiz Bulgaristan, Polonya gibi Avrupa’nın en fakir ülkelerinde bu oran ortalama yüzde 12, yüzde 9’larda.”

EMEKLİ MAAŞI TEPKİSİ

CHP’li Başarır, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarıldığı açıklamasına da değinerek, bunun için Meclis’te düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Başarır, şu ifadelerde bulundu:

“Emekli, TÜİK bir enflasyon açıklıyor, herkes sahte olduğunu biliyor, sipariş olduğunu biliyor, yalan olduğunu biliyor, ona göre maaş belirlendi. Bu ülkede en düşük emekli maaşını 14 bin 469 lira olarak belirlediler, bununla nasıl olacak? Meclis iradesini hiçe sayarak belirlediler oysa Meclis’in yetkisinde düzenleme gerek. Emekliye, memura yapılan zamlara bakıyorum, utanç verici. Almanya’da bir emekli tatil için uçak sırasında, İngiliz bir emekli sinema sırasında, Fransız gezme sırasında, benim emeklim ucuz et kuyruğunda, bayat ekmek kuyruğunda, pazarda çürük meyve sebze toplamak zorunda. Bakın geçen yıl 40 lira olan mercimek 70 lira olmuş, 7,5 liralıklahana 20 lira olmuş, 100 lira olan beyaz peynir 250 lira olmuş, çocuk devam sütü 380 lirayken 750 lira olmuş, ayçiçek yağı 150 liradan 290 lira olmuş, nohut 125 lirayken 250 lira olmuş. Her şeye ortalama yüzde 100 zam gelmiş. Dünyada gıda enflasyonunda birinciyiz ama işçiye, emekliye zorla zam yapıyorlar.”

DEMİRÖREN’DEN 60 MİLYAR BORCUNU ALSAYDINIZ

CHP’li Başarır Demirören ailesinin kamu bankalarına olan 60 milyarlık borcunu ödemediğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Demirören ailesinin hâlâ Vakıfbank’a, Ziraat Bankasına faizleriyle 60 milyar borcu var ve icraya koyan yok. Arkadaşlar, bakın, bu 60 milyarı Demirören'den alsaydınız 4,5 milyon emekliye bir maaş ikramiye vermiştiniz, bugün en düşük emekli maaşı olan 3,5 milyon kişiye 1,5'ar maaş vermiştiniz, 2 milyon 714 bin kişiye asgari ücret vermiştiniz, bir yılda yaptığınız deprem konutlarının yarısını yapmıştınız -daha bunları sayabilirim- 3 tane Çukurova Havaalanı yapmıştınız, yapmıştınız, yapmıştınız. 60 milyar orada ama emekliye yaptığınız zam orada. O yüzden, 2025'in çok zor geçeceğini söylüyorum. Öyle beyefendinin ‘Aile Yılı’ ilan etmesiyle olmuyor, vereceksin kardeşim, vereceksin.”