CHP'li Başarır'dan sert sözler: 'Yandaşlara peşkeş çekiyorlar'
Mersin Erdemli ilçesine bağlı olan Tırtar Mahallesi’ndeki Hazine'ye ait, içerisinde köylü ve çitçilerin tarım ürünleri yetiştirdiği yaklaşık 150 dönüm arazinin satılmasına CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır sert tepki gösterdi.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Hazine'ye ait, içerisinde köylü ve çiftçilerin tarım ürünleri yetiştirdiği yaklaşık 150 dönüm arazinin satılmasına sert tepki gösterdi.
Arazinin içinde uzun yıllardır kullanılan bahçeler ve evler olduğunu ifade eden CHP’li Başarır, “Köylüler bu arazide atalarından dedelerinden beri tarım yapıyorlar. Limon, zeytin, tarım ürünleri yetiştiriyorlar. Bu topraklar 3. derece sit alanıydı. Çevre ve Şehircilik Bakanı iktidara yakın bir firmaya bu toprakları sattı ve çiftçilerimizi perişan etti. Çiftçilerimiz zaten geçinemiyor. Birçoğu icralık. O küçücük evleri bu insanlara çok mu gördünüz. Ne yazık ki AKP için her şey para. 150 yıldır bu toprakları bu insanların ataları dedeleri kullanıyordu. Yazık çok yazık” dedi.
"AKP İKTİDARI TARIMI VE ÇİFTÇİYİ BİTİRMEK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYOR"
Şu ana kadar toplamda 7 ailenin evlerinin yıkıldığını ve yıkımların devam ettiğini ifade eden CHP’li Başarır, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Hazine'ye ait köylü ve çiftçiler tarafından tarım yapılan bu araziyi birilerine peşkeş çekmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Bu arazideki hiçbir insanın bilgisi olmadan, haber vermeden evlerinden, yurtlarından, geçim kaynaklarından mahrum ettiler. Bizler tarımı kalkındıralım, çiftçilerimizi destekleyelim derken ne yazık ki AKP iktidarı tarımı ve çiftçiyi bitirmek için ellerinden geleni yapıyor” ifadelerini kullandı.
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