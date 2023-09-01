CHP'li Başarır'ın 'Pırıl pırıl gençler ateist oldu' sözleri tartışma yarattı: 'Laik bir devlette bu söylem nedir?'

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Valiliği'nin alkol kararını gündemine alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın sözleri sosyal medyada tepki çekti. Başarır'ın "Pırıl pırıl milyonlarca gencimiz neden ateist ya da deist olma tercihini seçti? Dini sürekli siz anlattığınız ve böyle bir yaşam tarzı ortaya koyduğunuz için" ifadeleri tartışma yarattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2023 - 14:34
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, önceki gün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "AKP'nin izlediği politikaların insanların inançlarını etkilediğini" söyleyerek, gençlerin deist ve ateistliği seçmek 'zorunda kaldığını' söyledi.

İstanbul'da bazı sahillerde sığınmacıların kavga ettiğini ancak İstanbul Valiliği'nin bu konuda önlem almadığını söyleyen Başarır, "Sayın Vali, genelgeye göre bu kararı alıyor. Tam bir yetki aşımı. Temel hak ve hürriyetler ayaklar altına alınıyor. Genelgeyle yasak koymaya çalışıyor, yaşam tarzına müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.

Başarır, bu uygulamayı geçmişte Afyonkarahisar Valiliği'nin hayata geçirdiğini ancak Danıştay'ın bunu iptal ettiğini anlatarak, parti olarak alkol ve sigaranın sağlığa zararlı olduğunu düşündüklerini ancak tercih noktasında kimseye müdahale edilmesini kabul etmediklerini vurguladı. 

Başarır, "İnsanlara dokunmayın, özel hayatlarına dokunmayın. İçen içer, içmeyen içmez" dedi.

"PIRIL PIRIL ÇOCUKLARIMIZ ATEİST OLDU"

AKP'nin izlediği politikaların insanların inançlarını etkilediğini söyleyen Başarır, "Neden insanlar bu kadar dinden soğudu? Neden bugün milyonlarca deist ve ateist... Pırıl pırıl çocuklarımız böyle bir tercihte bulundu? İşte dini sürekli siz anlattığınız için siz böyle bir yaşam ortaya koyduğunuz için şu tarikatları gördüğü için insanlar üzülerek söylüyorum ki dinden soğudu" diye konuştu.

Ali Mahir Başarır'ın bu sözleri sosyal medyada tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI: 'LAİK BİR ÜLKEDE BU SÖYLEM NE?'

Başarır'ın deist ve ateist olmayı bu şekilde anlatmayı seçmesi, sosyal medyada tartışma yarattı. Pek çok aydın, yazar ve ünlü isim Başarır'ın söz konusu ifadelerine tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları...


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Ali Mahir Başarır ateist deist

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