CHP'li Başarır'ın 'Pırıl pırıl gençler ateist oldu' sözleri tartışma yarattı: 'Laik bir devlette bu söylem nedir?'

Yayınlanma: 01.09.2023 - 14:34

Güncelleme: 01.09.2023 - 14:35

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, önceki gün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "AKP'nin izlediği politikaların insanların inançlarını etkilediğini" söyleyerek, gençlerin deist ve ateistliği seçmek 'zorunda kaldığını' söyledi.

İstanbul'da bazı sahillerde sığınmacıların kavga ettiğini ancak İstanbul Valiliği'nin bu konuda önlem almadığını söyleyen Başarır, "Sayın Vali, genelgeye göre bu kararı alıyor. Tam bir yetki aşımı. Temel hak ve hürriyetler ayaklar altına alınıyor. Genelgeyle yasak koymaya çalışıyor, yaşam tarzına müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.

Başarır, bu uygulamayı geçmişte Afyonkarahisar Valiliği'nin hayata geçirdiğini ancak Danıştay'ın bunu iptal ettiğini anlatarak, parti olarak alkol ve sigaranın sağlığa zararlı olduğunu düşündüklerini ancak tercih noktasında kimseye müdahale edilmesini kabul etmediklerini vurguladı.

Başarır, "İnsanlara dokunmayın, özel hayatlarına dokunmayın. İçen içer, içmeyen içmez" dedi.

"PIRIL PIRIL ÇOCUKLARIMIZ ATEİST OLDU"

AKP'nin izlediği politikaların insanların inançlarını etkilediğini söyleyen Başarır, "Neden insanlar bu kadar dinden soğudu? Neden bugün milyonlarca deist ve ateist... Pırıl pırıl çocuklarımız böyle bir tercihte bulundu? İşte dini sürekli siz anlattığınız için siz böyle bir yaşam ortaya koyduğunuz için şu tarikatları gördüğü için insanlar üzülerek söylüyorum ki dinden soğudu" diye konuştu.

Ali Mahir Başarır'ın bu sözleri sosyal medyada tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI: 'LAİK BİR ÜLKEDE BU SÖYLEM NE?'

Başarır'ın deist ve ateist olmayı bu şekilde anlatmayı seçmesi, sosyal medyada tartışma yarattı. Pek çok aydın, yazar ve ünlü isim Başarır'ın söz konusu ifadelerine tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları...

İnsanlar ateist, deist olunca kötü yola mı düşmüş oluyor? Laik bir devlette bu söylem nedir? Gerçekten ne yapmaya çalışıyorsunuz? https://t.co/SW5LL4cJ3s — Zülâl Kalkandelen ? ?? (@veganzulal) September 1, 2023

laiklik diyemeyince, akepe'ye "çoluğumuz çocuğumuz sizin yüzünüzden dinden soğuyor" diye muhalefet ettiğini sanırsın işte böyle. https://t.co/7pXkg6qhaq — fatih yaşlı (@fatih_yasli) August 31, 2023

Ateistler ve Deistler Pırıl pırıl araştırmacı ve sorgulayan kişilerdir. Saçma sapan böyle cümleler kurarak Ateist ve Deistleri kirli ve kötü bir durum gibi algı yaratmayın. Muhalefetinizi Sağ tanstanlı argümanlar kullanarak yapmayın daha ilerici devrimci cümlelerle yapın. https://t.co/iTyxwiN9hm — Özgür Aybaş (@AybasOzgur) September 1, 2023

Pırıl pırıl milyonlarca gencin ateist ya da deist olması kötü bir şey değil.

Kaldı ki “milyonlarca” durumu da yok.

CHP’nin derdi, “AKP’nin gençleri dinden soğutması(!)”olmamalı, tersine CHP AKP’nin din devleti girişimlerine karşı laiklik bayrağını yükseltmeli. https://t.co/ZTSAgr5Nfi — Mehmet Ali Güller (@MaliGuller) August 31, 2023

Bunca cehalet ancak tahsil ile mümkündür. Ali Mahir Başarır ülkeyi yönetse “gerçek şeriat” yaşanacak! Ateist düşünceyi yoldan sapma, sapıklık olarak damgalıyor laik partinin milletvekili. Hem trajik, hem de komik. https://t.co/zeI2ggN1e9 — Veli Saçılık (@velisacilik) September 1, 2023

Size ne gençlerin dininden? Meslek okullarında 11 yaşında çocuklar çıraklık adı altında işçi yapılıyor. Açık öğretim adı altında milyonlarca lise çağında genç evde oturuyor. Çocuk açlığı korkunç seviyelerde. Okul önlerinde uyuşturucu satılıyor. Çocukları kaybediyoruz! https://t.co/s2yWtxy4in — Aysuda Kölemen (@CamusYarari) September 1, 2023

Ali Mahir @alimahir Bey maksadınız nedir? Dinciyle din yarıştırmaya kalkarsanız zararla oturursunuz. Aklınızı başınıza toplayın, tereciye tere satmayın. Laikliği savunamıyorsanız en azından ateist ve deist gençliğe düşmanlığı bırakın. https://t.co/yJ58UhCmne — Candan Badem (@CandanBadem) September 1, 2023

Deist ya da ateist olunca pullarımız dökülüyor herhalde.

“Pırıl pırıl gençler ateist oldu.” ne demek? Sanarsın uyuşturucu batağı ateizm ve deizm .

Muhalefet bir derin nefes alıp azıcık sussa mı acaba!? https://t.co/AYT7E6Ux7C — ??Hande Karacasu (@KaracasuHande) September 1, 2023

İkinci cümleyi okuyunca fuhuş ve uyuşturucu batağından bahsediyor sanırsın. Sana ne birader kimin neye inandığından? Eğitim ve fırsat eşitliği, ifade hürriyeti, istihdam sorunu gibi dert edinmen gereken daha önemli tonla şey var. Üç yıldır abuk sabuk mevzuları kamuoyu önüne… https://t.co/s3QIs7brV4 — Mahir ŞANLI (@SanliMahir) September 1, 2023

Deizmin, ateizmin artmasına üzülüyorlarmış. Pırıl pırıl gençler dinden soğuyormuş. Dincilere yaranacağız diye iyice deli ettiniz kendinizi ama ne yaparsanız yapın size oy vermeyecekler. Üstüne oy verenler de hızla uzaklaştı sizden, yokuş aşağı gidiyorsunuz. https://t.co/bnZgTtZUaM — Neşe İdil (@neseidil) September 1, 2023

Ateist ve deist olan gençler pırıl pırıl değil mi Ali Mahir Bey? Sağcılıkla daha da sağa kayarak mı mücadele edeceksiniz? Ayrıca şu A4 kağıtlarından metin okumayı da bırakın artık, cesurca sokaklara çıkın! https://t.co/l9rKO6RUDB — Canan Kaya (@ckayacanan) September 1, 2023

En sonunda aklımı kaçırıcam. Yaşam tarzımızı koruyalım diye oy verdiğimiz parti laikliği değil korumak, çocuklar deist oldu diye dövünüyor. Üstelik ortada böyle bir tartışma bile yokken. Bu kadar sorunumuz varken derdimiz bu mu gerçekten? Siz ne yapmaya çalılıyorsunuz? https://t.co/djD2R3LUl1 — deniz yurdakul (@denizyurdakul) September 1, 2023

Ateist veya deist olunca bu gençler yine pırıl pırıl gençler olmuyorlar mı? Din ile karakterin ne alakası var. Hey yavrum hey, koca CHP kimlere kalmış, hey yavrum hey. https://t.co/cMG2cxwXY6 — Eray Emin Aydemir (@AydemirEEray) September 1, 2023

Özgür bir toplumda ateist ya da deist olmak bir tercihtir ve bu tercihte bulunan insanların “pırıl pırıllığı” kaybolmaz, ötekileştirilemezler.



Aksine muhalefet partileri, bu tercihte bulunduğu için hak kaybı yaşadığına inanan insanların haklarını savunmakla yükümlüdür. https://t.co/6peQ53of1D — Alp Emeç (@AlpEmec) August 31, 2023

“Pırıl pırıl gençler dinden soğudu mu???” Bu nasıl bir söz ya. Gerçekten her geçen gün daha da dibe doğru kayıyorsunuz. https://t.co/cjalJ8rhRq — Onur Öncü (@oencueonur) August 31, 2023