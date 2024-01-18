CHP’li Başevirgen: Saray, emeklileri açlığa mahkum etmeye devam ediyor

Yayınlanma: 18.01.2024 - 13:19

Güncelleme: 18.01.2024 - 13:19

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, emeklilere verilmesi öngörülen en düşük 10 bin liralık maaşa tepki gösterdi. Başevirgen, iktidarın emeklileri açlığa mahkum ettiğini söyledi.

“REVA GÖRÜLEN BU ÜCRET AKP’NİN EMEKLİLERİ ARTIK GÖZDEN ÇIKARTTIĞINI DA GÖSTERİYOR”

Açlık sınırının 15 bin lira olduğunu hatırlatan Başevirgen, “Yıllarca ülkenin kalkınmasına çalışarak, emek vererek katkıda bulunan; vergilerini, sigorta primlerini düzenli olarak yatıran ve bunun sonucunda da rahat, huzurlu bir emekli hayatı yaşamak isteyen emeklilerimize reva görülen ücretler artık bardağı taşırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yılı ‘Emekliler yılı’ ilan etmesi de milyonların aklıyla dalga geçmekten başka bir anlam taşımıyor. Açlık sınırının 15 bin liraya, yoksulluk sınırının ise 47 bin liraya dayandığı bir ülkede, emeklilere verilmesi öngörülen 10 bin liralık ücret onları açlığa mahkum etmektir. Reva görülen bu ücret AKP’nin emeklileri artık gözden çıkarttığını da gösteriyor. Toplumun her kesimi açlıkla, yoksullukla sınanıyorken asgari ücret bile açlık sınırındayken emeklilere neredeyse asgari ücretin yarısı kadar bir ücret verilmesini asla kabul etmiyoruz” diye konuştu.

“EMEKLİ BU MAAŞLA NASIL BARINACAK, NASIL ISINACAK, NASIL KARNINI DOYURACAK?”

İktidarın emeklileri yük olarak gördüğünü söyleyen Başevirgen, “Etin kilosunun 500 lira dayandığı, kiraların 10 bin liradan başladığı, giyinmenin, faturaların ateş pahası olduğu ülkede emeklilerin 10 bin lirayla ayakta kalma şansı yok. Tüm bunların yanında kış aylarının da geliyor oluşu emeklileri kara kara düşündürüyor. 1 ton kömür 6 bin 500 liradan başlıyor. Emekli maaşının yarısından bile fazla. Emekli bu maaşla nasıl barınacak, nasıl ısınacak, nasıl karnını doyuracak? Emeklileri, Hazine’ye bir yük olarak gören iktidar, emeklinin cebinden aldıklarını yandaşların cebine koyuyor. Emekliler, sosyal yardımlara muhtaç olmadan huzur ve refah içinde yaşamaları gereken yaşta çalışmak zorunda bırakılıyor” ifadelerini kullandı.

“EMEKLİLERE YAPILAN BU ZULMÜ KABUL ETMİYORUZ”

Başevirgen, iktidarın “emekliyi enflasyona ezdirmiyoruz” açıklamalarını anımsatarak, “Bir günde 4,5 milyon emeklinin maaşını yiyen saray, emekliye 10 bin lirayı layık görerek açlığa mahkum etmeye devam ediyor. Oysaki emekliyi enflasyona ezdirmedik diyen iktidar, TÜİK rakamlarını doğru açıklamadığı günden beri ezdi. Enflasyonu yüzde 65’e çıkardığında ezdi. Aylık bağlama oranını yüzde 60’tan, yüzde 35’e düşürdüğünde ezdi. Asgari ücretle çalıştıkça, emekli aylıklarını düşürdüğünde ezdi. En düşük emekli aylığı asgari ücretin yüzde 50 üstündeyken, yüzde 50’sinden düşük hale getirdiğinde ezdi. Kök aylık uygulamasını dayatarak, alması gereken aylığın yarısını ödediğinde ezdi. Emekliler arasında ayrım yapıp memur, SSK, BAĞKUR emeklisine farklı ödemeler yapmaya başladığında ezdi. Emeklinin cebini önce enflasyonla boşaltıp sonra verdiği yüzde 5’lik ek zammı da müjde diye duyurduğunda ezdi. Aldığı harcadığına yetmeyen, yaşamayan; adeta sürünen emeklilere yapılan bu zulmü kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu.