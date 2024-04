CHP’li Başevirgen’den Turgutlu-Manisa yolu isyanı

Yayınlanma: 25.04.2024 - 12:06

Güncelleme: 25.04.2024 - 12:06

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, uzun süredir tamamlanamayan ve yurttaşların güvenliğini tehlikeye atan 30 kilometrelik Turgutlu-Manisa yolunu Meclis gündemine taşıdı.

“30 KİLOMETRELİK TURGUTLU-MANİSA YOLU UZUN SÜREDİR TAMAMLANAMADI”

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada yapımı devam eden yolun sık sık tek şeride düştüğünü söyleyen Başevirgen, “Yapımına Manisa Otogarı’nın önünden başlanan 30 kilometrelik Turgutlu-Manisa Yolu uzun süredir tamamlanamadı. Geçen sürede sadece 8-10 kilometrelik kısmı bitirilebilen bu yol sık sık tek şeride düşüyor. İş kamyonlarının oluşu ve yolun tek şeride düşmesi vatandaşlarımızın güvenliğini de tehlikeye atıyor” diye konuştu.

“BU YOLU BİR AN ÖNCE BİTİRİN VE VATANDAŞLARIMIZI BU ÇİLEDEN KURTARIN”

Yolun yapımının çok yavaş ilerlediğini de sözlerine ekleyen Başevirgen, “Karayolları Genel Müdürlüğü’ne soruyoruz, 30 km’lik bu yol yapımının ağır bir şekilde ilerlemesinin, bir türlü bitirilememesinin sebebi nedir? Yolun bitiriliş tarihinin ertelendiği her gün yurttaşlarımız bu problemli yolda çile çekmeye devam ediyor. Her fırsatta yaptıkları duble yollarla, otoyollarla, köprülerle övünenler, Turgutlu-Manisa arasındaki 30 kilometrelik yolun 10 kilometresini bile bitirebilmiş değil. Bu yolu bir an önce bitirin ve vatandaşlarımızı bu çileden kurtarın” ifadelerini kullandı.