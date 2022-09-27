CHP'li Bekaroğlu gündeme taşıdı: Sosyal konutta yanıt bekleyen sorular

27 Eylül 2022 Salı, 09:49

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ’nin 250 bin adet sosyal konut programını açıklamasının ardından 2019’da başlatılan 50 ve 100 bin adetlik sosyal konut programında mağdur edilen ve TOKİ’yi mahkemeye veren binlerce yurttaşın durumu merak konusu oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan 2019’da duyurusu yapılan ancak binlercesi için kazma dahi vurulmayan TOKİ’nin sosyal konut programının akıbetini sordu. TOKİ’nin internet sayfasında söz konusu sosyal konut programı hakkında herhangi bir bilgiye rastlanmadığını ifade eden Bekaroğlu, 2019’daki programlara başvuran yurttaşların mağduriyetinin giderilmesini istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu

Kurum’un cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, TOKİ’nin kâr amaçlı olmayan özel bütçeli bir kamu iktisadi kuruluşu olduğunu hatırlatan Bekaroğlu, 2019’un ilk aylarında 67 ilde 50 bin sosyal konut programı başlatıldığının duyurulduğunu, bilahare bu programa 600 binden fazla başvuru yapıldığının, başvuranlar arasında 2019 yılının Nisan-Mayıs aylarında her ilde ayrı ayrı kura çekimi yapılacağının açıklandığını hatırlattı.

O dönemin gazetelerinde TOKİ tarafından benzeri şartlarda yeni bir sosyal konut projesi başlatıldığı şeklinde haberler yer aldığını ifade eden Bekaroğlu, 12 Aralık 2019 tarihinde Beştepe’de yapılan tanıtım toplantısında detayları Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 100 bin adetlik konut projesine de toplam 1 milyon 211 bin 518 kişinin başvurduğunu, 81 ilde 221 projeyi kapsayan bu kampanyanın kura çekimlerinin 24 Şubat ila 29 Temmuz tarihleri arasında ayrı ayrı illerde yapılacağının açıklandığını kaydetti.

64 BİN KİŞİ TOKİ’Yİ MAHKEMEYE VERDİ

Bekaroğlu, 2019’da alınan başvurularla başlatılan sosyal konut projelerinin henüz tamamlanmadığını, hak sahiplerine ev teslimatlarının yapılmadığını, bazı illerde yapılması planlanan konutların henüz projesinin dahi hazır olmadığını, inşaatlara başlanılmadığını, ihalelerin gerçekleştirilmediğini, bazı yerlerde TOKİ tarafından inşa edilecek olan konutlar için arsa dahi temin edilmediğini, arsa arayışlarının devam ettiğini, depremzedeler için yapılan bazı konutların evsaf farklılığına rağmen vatandaşlara verilmek istendiğini, bazı projelerde inşaatı üstlenen müteahhitlerin girdi fiyatlarındaki artışlar nedeniyle inşaatları durdurup tasfiye talebinde bulunduklarını, bu durumda bulunan çok sayıda TOKİ mağduru olduğunu, geçmiş yıllarda zamanında gerçekleştirilmeyen konutlar için 64 bin mağdur yurttaş tarafından TOKİ aleyhine açılan çok sayıda davanın bulunduğunu belirtti.

TOKİ'NİN İNTERNET SİTESİNDE HERHANGİ BİR BİLGİ YOK

TOKİ tarafından son 20 yılda yapılan işlerin toplam bazda ayrıntılı bilgilerinin yer aldığı TOKİ'nin internet sitesinde 2019 yılında başlatılan 50 bin ve 100 bin adetlik sosyal konut projelerinin gerçekleştirilme durumu ile ilgili olarak herhangi bir bilgi ve veriye rastlanmamasının düşündürücü olduğunu, daha önce başlatılan programda vatandaşları mağdur eden TOKİ’nin yeni bir program başlatmasının seçime yönelik algı çalışması olduğunu ifade eden Bekaroğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan şu sorularına cevap istedi:

Yazılı ve görsel medyada TOKİ tarafından 2019 yılında başlatılan 50.000 ve 100.000’lik sosyal konut projeleri ile ilgili olarak yer alan iddialar doğru mudur?

50 bin ile 100 binlik sosyal konut projelerinin gerçekleşme durumu nedir?

Söz konusu projeler kapsamında yapılması planlanan konutların kaç adedinin yapımı tamamlanmıştır? Kaç adedi hak sahiplerine teslim edilmiştir? Kaç adedinin yapımı devam etmektedir? Zamanında hak sahibine teslim edilmeyen kaç konut vardır? Bu konutların zamanında teslim edilmeme nedeni nedir?

Zamanında teslim olunmayan konutların hak sahiplerine teslimi ne zaman olacaktır?

Söz konusu projeler kapsamında henüz inşaatına başlamadığınız proje bulunmakta mıdır? Bunlar hangi il sınırları içerisindedir? Bunların sayısı kaçtır?

Söz konusu projelerden girdi fiyatlarındaki artışı öne sürerek çekilen müteahhit sayısı kaçtır?

Bazı yörelerde depremzedeler için yapılan konutlardan arta kalanların evsaf farklılığına karşın, bu sosyal projelerde hak sahibi olan vatandaşlara verilmek istediği iddiaları doğru mudur?

Bazı projeler için TOKİ’nin halen arsa arayışında olduğu doğru mudur?

TOKİ web sitesinde söz konusu projelerin gerçekleştirilme durumu ile ilgili olarak herhangi bir bilgi ve veriye rastlanılmamasının nedeni nedir?

23.09.2022 tarihi itibarıyla TOKİ projelerinde konutların geç teslim edilmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından açılan tazminat davalarının sayısı kaçtır?

Bu davaların kaç adedi bakanlık/TOKİ aleyhine sonuçlanmıştır? Davalar sonucunda Bakanlığın ödemek zorunda kaldığı tazminat, yargılama gideri ve karşı vekalet ücreti toplamı kaç TL. dir. Söz konusu zararlar yüklenici firmalardan tazmin edilmiş midir?

Bu projelerden konut hakkı kazanıp taksitlerini ödemeyerek takibe giren ve konut hakkı elinden alınan kişi sayısı kaçtır?

2002 yılından bu yana TOKİ’ye ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına devredilen hazine arazisi toplam tutarı nedir?

2002 yılından bugüne TOKİ’den ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığından ihale alan şirket sayısı ve isimleri nedir? Bunlara yapılan ödeme tutarının yıllar itibarıyla dökümü nedir?

Artan fiyatlar ve geç teslimatlar dolayısıyla dar gelirli vatandaşın mağduriyetini nasıl gidereceksiniz?

Söz konusu projelerdeki gecikmelerin sebebinin tespiti ve sorumluların ortaya çıkarılması amacıyla TOKİ bünyesinde herhangi bir teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma çalışması yaptırmayı düşünüyor musunuz?