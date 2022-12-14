CHP'li Beko: İşçilerin grev yapması uzun zamandır engellenmekte

14 Aralık 2022 Çarşamba, 11:23

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi AŞ’ye ait işyerinde Birleşik Metal-İş Sendikası, Bekaert Kartepe Çelik Kord Sanayi AŞ’ye ait işyerinde de Özçelik-İş Sendikası tarafından alınan grev kararları, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesine karar verildi.

İşçiler karara uymayarak grevlerini sürdürürken CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Meclis'te kararı eleştirdi.

Cumhurbaşkanı kararıyla bu grevlerin, milli güvenliği bozduğu gerekçesiyle ertelendiğini söyleyen Beko, "Türkiye'de işçilerin grev yapması uzun zamandır engellenmekte. Dün yayımlanan karar ile birlikte AKP hükümetleri döneminde, yasaklanan grev sayısı 18 oldu. Bu grevlerden 195 bin işçi etkilendi. İşçiler daha grev pankartlarını iş yerlerine asamadan saray yönetimi, yayımladığı kararlarla bu grevleri maalesef engellemekte." diye konuştu.

Grev yasaklarının, Anayasa'nın açıkça ayaklar altına alınması olduğunu söyleyen Beko, Cumhurbaşkanlığı kararının geri alınmasını istedi.